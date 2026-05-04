Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çeyiz desteği programına başvuran adaylar ''Diyanet Çeyiz Yardımı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İhtiyaç sahibi nişanlı gençlerin nikah törenleri ve çeyiz alışverişlerine destek olmayı hedefleyen proje için başvurular ise 31 Mart 2026 tarihinde sona ermişti. İşte başvuru sonuçlarının açıklanma tarihleri...

Evlilik hazırlığında olan genç çiftlere yönelik destek programları arasında yer alan Türkiye Diyanet Vakfı’nın çeyiz yardımı projesinde gözler sonuç tarihine çevrildi. “İki İnsan Bir Hayat” adıyla yürütülen program kapsamında başvuru süreci tamamlanırken, değerlendirme aşamasına geçildi. Maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Diyanet Çeyiz Yardımı ne zaman açıklanacak?

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

“İki İnsan Bir Hayat” projesi Çeyiz Yardımı kapsamında alınan başvuruların değerlendirme sürecinin ardından sonuçların 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi planlanıyor. Sonuç duyurularının, vakfın resmi iletişim kanalları üzerinden erişime açılması bekleniyor.



DİYANET ÇEYİZ YARDIMI NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın hayata geçirdiği bu destek programı, evlilik hazırlığında olan ve maddi imkânları sınırlı olan genç çiftlere katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yalnızca ekonomik destek sunulması değil, aynı zamanda evlilik öncesi bilinçlendirme sürecinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

· Projeye başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

· 18-35 yaş aralığında olmak,

· İhtiyaç sahibi olmak,

· Aylık toplam hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması,

· İlk kez evlenecek olmak,

· T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

· Proje kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Evlilik Okulu Seminerlerine düzenli katılım sağlayacağına dair taahhütte bulunmak,

· 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıracak olmak. (Bu şart, yalnızca başvurusu kabul edilen çiftler için geçerlidir.)

Başvuruların değerlendirilmesinde yetim veya öksüz olan adaylara öncelik tanınacaktır.

