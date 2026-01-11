Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi, evlilik hazırlığında olan ihtiyaç sahibi gençlere destek sunuyor. 81 ilde uygulanacak proje kapsamında, belirlenen şartları taşıyan nişanlı çiftlere 500 bin TL tutarında geri ödemesiz ayni çeyiz yardımı sağlanacak. Diyanet Vakfı geri ödemesiz 500 bin TL çeyiz desteği programı 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. ''500 bin TL çeyiz desteği başvuru şartları neler, son başvuru ne zaman?'' sorularının cevapları ise araştırılıyor.

Diyanet Vakfı geri ödemesiz 500 bin TL çeyiz desteği başvuruları Mart ayında başlıyor. “Iki İnsan Bir Hayat” projesiyle, evlilik sürecinde maddi zorluk yaşayan gençlerin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, evlenecek çiftlerin özellikle ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. Peki, başvuru şartları neler, son başvuru ne zaman?

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında verilecek 500 bin TL tutarındaki geri ödemesiz çeyiz desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar aranıyor. Başvuru yapacak kişilerin 18-35 yaş aralığında olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve nişanlı olması gerekiyor.

Proje yalnızca ilk evliliğini yapacak olan yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi gençleri kapsıyor. Aylık gelir şartı da bulunurken, başvuru sahiplerinin gelirinin iki asgari ücret toplamını aşmaması gerekiyor. Destekten faydalanmaya hak kazanan çiftlerin nikahlarını müftülüklerde kıydırmaları şartı da aranıyor.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geri ödemesiz çeyiz desteği için başvurular, 13 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Aday çiftler, başvurularını 31 Mart 2026 tarihine kadar Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında kamuoyuna duyurulacak.

DİYANET VAKFI GERİ ÖDEMESİZ 500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Diyanet Vakfı tarafından sağlanacak 500 bin TL tutarındaki geri ödemesiz ayni çeyiz desteğinden, Türkiye genelinde ikamet eden yetim, öksüz ve maddi imkanı sınırlı nişanlı gençler yararlanabilecek. Proje yalnızca ilk evliliğini yapacak çiftleri kapsarken, destek 81 ilde uygulanacak.

Nikahını müftülüklerde kıydıran ve belirlenen şartları sağlayan çiftlere, 1 Haziran 2026’dan sonra ev eşyası başta olmak üzere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ayni yardım yapılacak.

