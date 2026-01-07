2026 yılına girilmesiyle birlikte gençlere yönelik istihdam desteklerinde önemli bir artış kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de düzenlenen “Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı”nda yaptığı açıklama, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar arasında büyük yankı uyandırdı. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ödenen günlük destek tutarına zam yapılırken, programın kapsamı, hedef kitlesi ve sağladığı avantajlar da yeniden gündeme geldi. ''İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar?'' merak edilirken detaylar da netleşti...

Türkiye’de genç iş gücünün istihdama daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 2025 yılında yoğun ilgi görmüştü. Haftada 1 ila 3 gün çalışma imkanı sunan programdan yararlanan öğrenci sayısının kısa sürede 150 bine ulaşması, desteklerin artırılmasının önünü açtı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı desteği ne kadar?

2026 yılı itibarıyla İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere ödenen günlük destek tutarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre günlük cep harçlığı 1375 TL oldu. Haftada 1 ila 3 gün programda yer alan öğrenciler, çalışma gün sayısına göre aylık ortalama 19 bin TL’ye kadar gelir elde edebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi bu projeyi daha da büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik Programı dahilinde haftada üç gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun." dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken iş tecrübesi kazanmalarını amaçlayan bir istihdam destek programı olarak uygulanıyor. Program kapsamında öğrenciler, üniversitelerin kampüslerinde veya bağlı birimlerinde akademik, idari, sosyal ve kültürel alanlarda görev alıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Programa başvurular Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinin ardından katılımcılar, noter kurası ya da belirlenen değerlendirme kriterlerine göre seçiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, program süresince sigortalı olarak çalıştırılıyor ve destek ödemeleri düzenli şekilde yapılıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı’ndan devlet üniversitelerinde örgün eğitimine devam eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Adayların 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve aktif öğrenci statüsünde bulunması gerekiyor. Program haftalık en fazla 22,5 saat olacak şekilde uygulanırken, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri kapsam dışında tutuluyor.

