İŞKUR Gençlik Programı’na katılan üniversite öğrencileri, Kasım ayı çalışmalarının karşılığında alacakları maaşların ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Belgelerin üniversiteler tarafından İŞKUR İl Müdürlüklerine iletilmesi ve kontrollerin tamamlanmasının ardından ödeme süreci başlayacak.

2025 yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören binlerce öğrenci, Kasım ayında gerçekleştirdikleri çalışmaların ödemesinin hangi tarihte yapılacağına odaklandı. Program kapsamındaki maaşların yatırılması, üniversitelerden gelen evrakların kontrol sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle gözler İŞKUR’un ödeme takvimine çevrilmiş durumda.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatması için öncelikle öğrencilerin çalıştığı aya ait belgelerin üniversite birimleri tarafından hazırlanıp ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Evrakların ulaşmasının ardından İŞKUR tarafından yapılan inceleme ve uygunluk kontrolleri tamamlanınca ödeme aşamasına geçiliyor.

Bu sürecin ardından Kasım ayı çalışmalarına ait ödemelerin Aralık ayı içerisinde özellikle ayın ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamalara göre üniversitelerin evrak gönderme hızına bağlı olarak ödeme günü birkaç gün değişiklik gösterebiliyor. Öğrenciler ödemelerini kendi banka hesaplarından takip edebilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR, GÜNLÜK KAÇ TL?

2025 yılı İŞKUR Gençlik Programı kapsamında her katılımcıya günlük net 1.083 TL ödeme yapılıyor. Öğrenciler haftada en fazla 3 gün programa katılabilir. Bir ay içinde toplam 14 gün katılım sağlayan öğrencilerin alacağı toplam ücret 15.162 TL olarak hesaplandı.

İREM ÖZCAN

