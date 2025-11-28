ABD basını Washington Post, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun devrilmesi halinde Türkiye’ye sığınabileceğini iddia eden bir haber yayınladı. Haberde Maduro’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisine dikkat çekildi.

ABD-Venezuela arasındaki gerilim artarken, Washington Post’ta yayınlanan bir makalede Maduro’nun devrilmesi durumunda Türkiye’ye sığınacağı iddia edildi.

"Maduro’nun Türkiye ile bağları muhtemel sürgüne giden yolu kolaylaştırabilir" başlıklı haberde, ismini vermek istemeyen bir yetkili, Maduro için Türkiye’ye sürgün anlaşmasının ABD’ye iade edilmeyeceğine dair ‘garantileri’ kapsayabileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu haberde, Maduro’nun Caracas’tan kaçması halinde Türkiye’nin onun için güvenli bir liman olacağı iddia edilirken, Venezuela Devlet Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerine de dikkat çekildi. Haberde ismi verilmeyen kaynağın, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan’a güveniyor ve Erdoğan’ın da Trump’la ilişkileri iyi. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor" dediği aktarıldı.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

