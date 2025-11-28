Elazığ’da bir oto elektrik dükkanında çalışan kişi saniyelerle yanmaktan kurtuldu. Elinde yapıştırıcı spreyi varken çakmak yakan kişinin yüzü alevler içinde kaldı, elindeki spreyi atan kişinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ’da bir oto elektrik dükkanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir çalışan elindeki kabloyu eritmek için kucağında yapıştırıcı sprey varken çakmak yaktı. O anlarda işçinin elindeki sprey alev aldı.

Elindeki sprey aniden alev aldı

Yüzü alevler içinde kalan çalışan, saniyeler içinde spreyi yere attı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

