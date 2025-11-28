Resmi Gazete'de yayımlanan kararla geçici koruma statüsünde bulunan yabancılarla ilgili yeni bir karar alındı. Söz konusu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanması için 1 Ocak 2026'dan itibaren Genel Sağlık Sigortası katılım payı alınacak. İşte detaylar...

Türkiye'de geçici koruma kapsamında olan yabancılar için sağlık hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. Söz konusu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyordu. 1 Ocak 2026 itibarıyla, bu kişilerden Genel Sağlık Sigortası katılım payı alınmaya başlayacak.

Mevcut uygulamada, kapsam dahilindeki yabancılardan, temel ve acil sağlık hizmetlerine dahil olan tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alınmıyordu. Tahsil edilecek katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.

DURUMU OLMAYANIN PARASI İADE EDİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek.

Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF'den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından yapılıyordu.

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel sağlık kuruluşuna doğrudan başvuru yapamazken, yeni düzenlemeyle bu kişilerden "ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin" özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları yasaklandı.

SGK'NIN KARŞILAMADIĞI SAĞLIK HİZMETİ VERİLMEYECEK

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.

