TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye kamuoyunda dikkatler 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Pazartesi günü yılın son ayına giriliyor ve gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilecek. Komisyonun, ilk toplantısını aralık ayının başlarında yapması planlanıyor.

Yeni zam oranı, sadece asgari ücretliler için değil diğer bütün ücretliler için de barometre olarak kabul edildiği için, bütün çalışanlar tarafından merakla bekleniyor.

MASADAKİ 3 SEÇENEK

Gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon ve refah payı gibi gelişmeler dikkate alınarak belirlenmesi beklenen asgari ücretin, ağırlıklı olarak %20, %25 ya da %30 oranında artması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem çalışanların refahını koruyan hem de işverenlerin rekabet gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inandığını belirtirken; söz konusu tahminlerde asgari ücretin 2026 yılında 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında belirlenebileceği öne çıkıyor.

KİRALAR 1 YILDA %28,52 ARTTI

Hane halkı bütçesinde kira başta olmak üzere ağırlığı yüksek harcamaların karşılanması bakımından da her yıl maaş zamları çalışanlar için önemini koruyor.

Son 1 yılda kiralara bakıldığında Türkiye’de genelinde ortalama artış, Endeksa verilerine göre %28,52 olarak gerçekleşti. Ekim 2025 itibarıyla ortalama kira tutarı ise 23 bin 404 TL olarak gerçekleşti.

EN PAHALI BÜYÜK ŞEHİRLER

Türkiye’de 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanırken, 6 büyükşehirde ortalama kiralar asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

Ekim 2025 itibarıyla, istihdam imkanları da daha geniş olan büyük şehirlere bakıldığında en yüksek kiralar şöyle sıralanıyor:

1-İstanbul: 33 bin 121 TL

2-Muğla: 29 bin 22 TL

3-Ankara: 27 bin 879 TL

4-İzmir: 27 bin 262 TL

5-Antalya: 24 bin 825 TL

6-Kocaeli: 23 bin 434 TL

7-Balıkesir: 21 bin 423 TL

8-Konya: 21 bin 339 TL

9-Mersin: 21 bin 330 TL

10-Aydın: 21 bin 264 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul’da ortalama kiralar, asgari ücretin yaklaşık %50 üzerinde seyrediyor.

-Listedeki ilk 6 şehirde asgari ücretin, ortalama kiraların altında kaldığı görülüyor.

-Diğer 4 şehirde de kiralar 20 bin TL üzerinde konumlanarak asgari ücrete yakın görünümünü koruyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

