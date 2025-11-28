Karadeniz'de fındık üreticilerinin kabusu olan ve üretime büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğinin ardından şimdi de Tekirdağ'daki hububat tarlalarında ekin kambur böceği tespit edildi. Ekonomik kayıpların önüne geçmek için üreticilere önemli bir uyarı yapıldı.

Kahverengi kokarca böceği, son 2-3 yıldır fındık üreticisinin korkulu rüyası haline geldi ve üretime büyük zarar verdi. Fındık ağaçlarına zarar veren böcek, verimde de azalmaya neden oldu. Fındığın kalitesini düşüren kahverengi kokarca ile mücadele tam gaz devam ederken, şimdi de tahıl üretiminde benzer bir tehlike oraya çıktı.

Kahverengi kokarca böceği

TAHIL ÜRETİMİNDE TEHLİLE

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat ekili alanlarda yapılan incelemelerde ekin kambur böceği (zabrus spp.) zararlısı tespit edildi. Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ve teknik ekip tarafından yürütülen survey çalışmaları sonucunda bulunan böcekle ilgili üreticilere önemli bir uyarı yapıldı.

Ekin kambur böceği

ÜRETİCİLERE KRİTİK UYARI

Çiftçinin tarlalarını sık sık kontrol etmeleri gerektiğini belirterek zararlı tespiti halinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini istedi. Müdürlük teknik personelin yönlendirmesiyle zamanında yapılacak mücadelenin ekonomik kayıpları önleyeceğini vurguladı.

EKİN KAMBURU BÖCEĞİ HAKKINDA

Mayıs ayından itibaren ekin kamburları çıkar. Erginler yazın sıcak günlerinde toprak içinde yazlamaya girer. Sonbaharda yağışların başlaması ile topraktan çıkan erginler yumurtalarını toprağa bırakırlar. Yumurtalar 10-20 gün içinde açılır.

Genç larvalar, sonbahar aylarında uygun koşulları bulduklarında ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler.

Olgun larvalar ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek zararlı olurlar, m²’de 3-4 larva olduğunda tarlalarda yer yer yenik bölümler, açık hububat sıraları ve boşluklar görülür. Erginler hasada yakın günlerde başak tanelerini, ekimde ise toprak altındaki taneleri kemirerek zararlı olurlar.

ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER

Ergin ve larvaları yabani ve kültürü yapılan tüm buğdaygillerde beslenir. Başlıca buğday, arpa, yulaf ve çavdarda zarar yapar. Bazen çimlenmekte olan mısır tohumlarında da zararlı olmaktadır.

