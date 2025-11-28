Adana için kuraklık uyarısı yapan Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, önemli açıklamalar yaptı. Evsel veya endüstriyel çıkan suların dönüştürülmesi gerektiğini belirten Demirdelen, arıtma tesislerinin önemini vurguladı.

Demirdelen, Adana için şöyle uyardı:

Mavi su, yani kuyu ve şebeke suyumuzu ne kadar az kullanırsak su ayak izimizi o kadar azaltmış oluruz. Mavi suyu, sadece kullanmakla değil, gri suyu tekrar dönüştürerek, yeşil suyu da kullanarak mavi suyu ne kadar azaltırsak o kadar yer altı ve doğal kaynaklarımızı korumuş olacağımızı belirledik.