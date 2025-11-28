Adana için korkutan uyarı: “5-10 sene içerisinde su sıkıntısı çekmeye başlayacağız"
Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Adana için kritik bir ‘su’ uyarısı yaptı. Yağmur sularının yeniden elde edilip kullanılması için çağrı yapan Demirdelen, "En iyi ihtimalle Adana'da 5-10 sene içerisinde su sıkıntısı çekmeye başlayacağız. Yağmur suyu ve atık suları geri dönüştürerek ana şebeke suyumuzu kullanmayı azaltmalıyız" dedi.
- Adana'da 5-10 yıl içinde ciddi su sıkıntısı yaşanacağı öngörülüyor.
- Bölgedeki yeraltı suyu seviyeleri 5-8 metreden 25-30 metreye düşmüş durumda.
- Evsel ve endüstriyel atık suların dönüştürülmesi gerekliliği belirtildi.
- Su arıtma tesislerinin önemi vurgulandı.
Adana için kuraklık uyarısı yapan Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, önemli açıklamalar yaptı. Evsel veya endüstriyel çıkan suların dönüştürülmesi gerektiğini belirten Demirdelen, arıtma tesislerinin önemini vurguladı.
MAVİ SUYA DİKKAT ÇEKTİ
Demirdelen, Adana için şöyle uyardı:
Mavi su, yani kuyu ve şebeke suyumuzu ne kadar az kullanırsak su ayak izimizi o kadar azaltmış oluruz. Mavi suyu, sadece kullanmakla değil, gri suyu tekrar dönüştürerek, yeşil suyu da kullanarak mavi suyu ne kadar azaltırsak o kadar yer altı ve doğal kaynaklarımızı korumuş olacağımızı belirledik.
“ 5-10 SENE SONRA…”
Demirdelen “Eskiden Adana'da 5-8 metreden çıkan su, artık 25-30 metrelerden çıkıyor. Demek ki en iyi ihtimalle 5-10 sene sonra Adana'da su sıkıntısı çekmeye başlayacağız” dedi.