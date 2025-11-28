Kadıköy’de direkler arası

Evinde hiç yenilmemiş, Domenico Tedesco dopingli Fenerbahçe, deplasmanda hiç kaybetmemiş İrlanda efsanesi Robbie Keane’nin Ferencvaros’u… Futbol adına keyifli bir maç, bizim açımızdan tatsız son izledik. Yorgun ve eksik olmak gibi mazeretleri olsa da duruşunu bozmadı temsilcimiz. Dik oynadı çocuklar. Alvarez, hem İsmail hem Fred için mücadele etti. İlk kez as olarak sahaya çıkan Yiğit Efe, sanki yeni Skriniar gibi oynadı.

Tedesco anlatmıştı

Bizim Kerem’den beklediklerimizi onlarda Yusuf yaptı. Savunmamıza kan terletti Nijeryalı. Neyseki herkesi geçtiğinde de direğe takıldı. Maçtan önce Tedesco anlatmıştı. Kanat atakları tehlikeli, kafa vuruşları güçlü, Varga’ya güveniyorlar… Hepsi oldu. Gol perdesini de Varga açtı. Bile bile lades bu olsa gerek! Neyse ki, hem hoca hem de takım çabuk reaksiyon gösterdi. Kurtardığımız puana değil, kaçırdığımız puanlara üzüldük.

Bu takım yürür

Evet, Fenerbahçe geriye düştükten sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Beşiktaş ve Rize maçlarındaki gibi bir geri dönüş hayal ettik. Ama önce Macarlar, sonra direk izin vermedi. Sert savundular, tansiyonu yükselttiler, Duran tuzağa düştü, sahada on kişi kaldık. İspanyol hakem de tavrını rakipten yana koyunca koparamadık maçı. Kadıköy için lüks bir kayıp yaşandı. Ancak Fenerbahçe yola devam edecek kadar güçlü ve kararlı olduğunu da gösterdi.

Maçın adamı: Yiğit Efe Demir

Mehmet Emin Uluç’un önceki yazıları...