Bakan Murat Kurum, sosyal konut projesine 5 milyon 314 bin başvuru olduğunu belirttiği konuşmasında, bu konutlarda ilk anahtarın Mart 2027’de teslim edileceğini, projenin 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklük oluşturarak 300 sektörü harekete geçireceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda 453 bininci deprem konutunun yıl sonunda teslim edileceğini söyledi.

Kurum “11 ilimizde, son yuvamızın anahtarını teslim etmemize günler kaldığını mutlulukla ifade ediyorum” dedi.

500 bin sosyal konut projesinde bugüne kadar 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu kaydeden Kurum “Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini aldı. Çünkü milletimiz; devletinin, hükûmetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır. İlk kuramızı 29 Aralık’ta çekeceğiz. Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027’de sahiplerine sunacağız. Projemiz; 1,5 trilyon liralık bir ekonomik büyüklüğüyle; 300 ayrı sektörde görülmemiş bir ticari hareketliliği ortaya çıkaracak; millî ekonomimize katkı verecek, yüz binlerce kardeşimize iş imkânı sunacak. TOKİ eliyle 24 yılda milletimize 1 milyon 750 bin konut sunduk. 5 milyondan fazla dar gelirli kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturmanın şerefi ni, bir madalya gibi göğsümüzde taşıyoruz. Bugün 81 ilimizde 1.615 şantiyede, 410 bin yuvamızın, park, bahçe, cami, okul ve sosyal donatımızın inşasını kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 2 KONUTTAN 1’İ İSTANBUL’DA

Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğiyle 2 milyon 252 bin ev ve iş yerinin yenilendiğini ve 10 milyon vatandaşın yeni yuvalarına yerleştiğini belirterek “Şu anda 81 ilimizde, 258 bin ev ve dükkânımızın yenileme çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. Yüksek deprem riski nedeniyle; Türkiye’de yaptığımız her 2 dönüşüm projesinin 1’ini, yani yarısını İstanbul’da yapıyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 924 bin ev ve iş yerimizi dönüştürme başarısını gösterdik; 175 bin bağımsız bölümün yapımına da devam ediyoruz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyamızla dönüşüme aldığımız 78 bin ev ve iş yerimiz hızla yapılıyor. İnşallah 2026 yılında da İstanbul’u depreme hazırlamaya devam edecek ve hiçbir farklı gündemin İstanbul’un güvenli geleceğinin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

2026’DA HER İLDE DEPOZİTO SİSTEMİ

Sakarya’da başlayan, Samsun, Erzurum, Konya, İzmir, Gaziantep ve Mersin’de devreye alınan depozito sistemi 2026’ta 81 ile yayılacak.

Ambalaj atığındaki barkodu okutarak para iadesi alma işlemi olarak tanımlanabilecek sistem, tüm illerde başlamış olacak. Bakan Kurum “2026’da her ilimizde depozitolu sisteme geçerek ekonomimize 350 milyar lira katkı sunacak, 100 bin kardeşimize yeni iş imkânı sağlayacağız” dedi. Kurum, sıfır atık projesiyle 10 milyar hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarruf, 10 şehir hastanesi veya 500 okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ulaştıklarını açıkladı.

HER SİTE YILDA BİR DENETLENECEK

Sitelerdeki haksız ve fahiş aidat artışlarının Site Yönetim Yasası ile çözüleceğini söyleyen Kurum “Bunu tamamen durduracağız. Site yönetim sektörünü, 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Her yönetimi, yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Yanlış uygulama yapanlara her türlü yaptırımı, milletimiz adına uygulayacağız” dedi.

5 MİLYON VATANDAŞ 2B TAPUSUNU ALACAK

Bakan Kurum, 2B arazilerinin satışıyla 1 milyon 176 bin hak sahibinin tapu sevinci yaşadığını, 85 bin çiftçiye kullandığı araziyi kiralayarak tarım ve hayvancılığa katkı sağladıklarını belirttiği konuşmasında “Şimdi; 2B arsalarımız için; 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının tamamının mülkiyet haklarını belirleyecek; kullanıcıları tespit edecek ve yıllardır bekleyen kardeşlerimize tapularını kazandıracağız” müjdesini verdi.

