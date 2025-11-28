Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Portekizli yıldız Rafa Silva'nın yerine 10 numara bölgesinde Orkun Kökçü’yü oynatmayı planlıyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta ocak ayında yapılacak transferler merakla bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, o döneme kadar takımın toparlanabilmesi için de formüller arıyor. Bunlardan biri de Orkun Kökçü’yü 10 numara bölgesinde oynatmak. Rafa Silva’nın yoluğunda Vaclav Cerny bu bölgede denendi. Çek oyuncudan beklediği performansı alamayan Sergen Yalçın, cezası biten Orkun Kökçü ile özel olarak ilgileniyor.

BENFİCA’DAKİ GİBİ...

İdmanlarda sık sık oyunu durduran tecrübeli teknik adam, Orkun’un 10 numara bölgesindeki pozisyon alma açılarını, pas zamanlamasını ve ceza sahası çevresindeki karar verme hızını geliştirmeye odaklanıyor. Orkun’un, Benfica dönemindeki üretken oyun kurulumunu Beşiktaş’ın temposuna uyarlamasını isteyen Sergen Yalçın, özellikle hızlı hücum geçişlerinde ilk topu doğru kullanması konusunda millî oyuncuya ekstra sorumluluk yüklüyor. > Murad Tamer

