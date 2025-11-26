geldiğini belirten Tekin, “Çalışan anne ve babalar sıkıntı yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor” dedi. Ara tatille ilgili yıllardır analiz yaptıklarını belirten Tekin, uygulamayı seneye kaldırabileceklerinin sinyalini verdi. Bakan Tekin, liselerdeki eğitim süresinin kısaltılmasının istişare edildiğini, aceleye gerek olmadığını söyledi.

MAHMUT ÖZAY MARDİN - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 program sığdırdığı iki günlük Mardin ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi. Liselerdeki eğitim süresinin şimdilik beklemede olduğunu kaydeden Tekin, adrese dayalı kayıt sistemini delen velilerle ilgili de yeni tedbirler alacaklarını söyledi. İşte Bakan Tekin’in değerlendirmeleri:

‘ARA TATİL KALKSIN’ TALEBİ: Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.

ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞMASI: Zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla tartışılır, istişare edilir sonra karar verilebilir. Şu an bu konu aceleye getirilecek bir konu değil.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK: Şu an gündemimizde kademeler arası geçişle ilgili bir değişiklik yok.

AKADEMİYE 10 BİN ALIM: Norm güncelleme takvimimiz kasım ayı. 24 Kasım’da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız. Yeni norm güncellemesi yapmadık ama son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce.

EK ATAMA TALEPLERİ: Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS’ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024’te sınav yapıldı, 2025’te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024’te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil.

AKADEMİ HAZIRLIKLARI: Akademide şu anda 7 ilde zaten merkezlerimiz hazır. Biz kamuya ilave külfet getirecek bir şey yapmadan hazır binalarımızı efektif kullanmak üzere bu işleri yürüyoruz. Burada hemen hemen hepsi konaklamalı ama bazıları konaklamalı olmayacak. Ankara ile İstanbul’daki konaklamalı değil. Başka seçenekler üretebiliriz orada. Buna bakacağız, olabilir mi, olamaz mı, nasıl olur…

AÇIK UÇLU SORU: Test sınavlarında, ilerleyen dönemlerde açık uçlu soruların yöneltilmesine ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Aslında pilot olarak uyguluyoruz şu anda. Açık uçlu sınavları değerlendirebilecek bir öğretmen ekibi de oluşturuyoruz. TÜBİTAK’la ortak bir yazılımla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar uzun vadede bizim işimize yarayacak.

RUHBAN OKULU: Heybeliada Ruhban Okuluna ilişkin, Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığının süreci belirlemesinin ardından; Millî Eğitim Bakanlığı alınan kararı hayata geçirmek üzere gerekeni yapacaktır.

“İYİ OKULLA KAYIT OYUNU” MERKEZDEN ENGELLENECEK

Millî Eğitim Bakanı Tekin, okullara kayıt sisteminin değişeceğini belirterek şunları kaydetti: Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine ilişkin bir düzenleme yaparak bunları merkezden belirledik. Şimdi ikinci adımı atıyoruz. Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. Bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerimizin bu tür taleplere ilişkin üstlerindeki baskıyı da kaldırmış olacağız.

