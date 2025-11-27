Ege Denizi gece yarısı adeta beşik gibi sallandı. AFAD'ın son dakika verilerine göre, bölgede 4,6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Saat 03.08 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 8,73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yurdun dört bir yanından ve Mavi Vatan'dan korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aylardır süregelen Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntılar vatandaşları derinden etkilerken, bir deprem de Ege Denizi'nde yaşandı.

GECE YARISI 4,6 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son verilerine göre, Ege Denizi'nde gece yarısı 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8,73 kilometre olarak belirlendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

