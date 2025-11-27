Türkiye Gazetesi
Gece yarısı 4,6 şiddetinde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı
Ege Denizi gece yarısı adeta beşik gibi sallandı. AFAD'ın son dakika verilerine göre, bölgede 4,6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Saat 03.08 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 8,73 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde gece yarısı 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
- Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem, gece yarısı saat 03.08'de ve 8,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
Yurdun dört bir yanından ve Mavi Vatan'dan korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aylardır süregelen Balıkesir Sındırgı merkezli sarsıntılar vatandaşları derinden etkilerken, bir deprem de Ege Denizi'nde yaşandı.
GECE YARISI 4,6 ŞİDDETİNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son verilerine göre, Ege Denizi'nde gece yarısı 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8,73 kilometre olarak belirlendi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremin ardından herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı öğrenildi.
