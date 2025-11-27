CHP eski ilçe başkanları, Özel’e ortak bildiriyle tepki gösterdi. Adı yolsuzluğa karışanların aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınması gerektiği vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır. Yolsuzluk iddiaları ile anılan isimlerin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Rakiplerimizle mücadele ederken değerlerimiz ayaklar altına alınmamalıdır. Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır."