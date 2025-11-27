Geçen hafta 80 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin; FED’den faiz indirimi beklentileri ve ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin azalması ile yeniden 90 bin doların üzerine çıktı. Analistler, bugün ilk işlemlerde 91 bin 800 doları test eden BTC için “Öncelikle 88 bin 500 dolar teknik destek ve 90 bin dolar psikolojik destek seviyeleri korunmalı” yorumunda bulunuyor. Bu arada 1,8 milyon adet BTC’nin soğuk cüzdanlara taşınması da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin’de dikkat çeken hareketler devam ediyor. BTC fiyatı dünkü işlemlerde %3,60 prim yaparak 90.477 dolardan kapanış yaptı. Aynı zamanda son 6 haftanın en yüksek günlük primine de imza atan Bitcoin, 1 hafta aranın ardından yeniden 90 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

BTC fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 91.400 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bugün ilk işlemlerde ise fiyatlar 91 bin 800 doları test etti.

ZİRVEDEN %36,50 DÜŞMÜŞTÜ

Bitcoin, 6 Ekim’de test ettiği 126 bin 270 dolar rekorunun ardından düşüş trendinde hareket ederek, 21 Kasım’da 80 bin 500 dolara kadar geriledi. Zirveden düşüşün boyutu kısa sürede %-36,50 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşan BTC’de, son 1 haftada gözlemlenen tepki alımları ile yön yeniden yukarı döndü.

‘AYI PİYASASI’ DEVAM EDİYOR

Son fiyatlamalar itibarıyla Bitcoin zirvenin yaklaşık %-27,50 geride bulunurken, ayı piyasası görünümü devam ediyor.

Analistler, BTC’nin ayı piyasasından çıkması için teknik olarak yeniden 100 bin doları aşması gerektiğini belirterek “Daha kısa vadede ise 88 bin 500 dolar teknik desteği ve 90 bin dolar psikolojik desteğinin korunması öncelikle önem kazanıyor” yorumunda bulunuyor.

BTC NEDEN GERİLEDİ?

Kripto varlıklarda yaşanan son çöküş; ABD Merkez Bankasının para politikası belirsizliği ve ABD’li teknoloji şirketlerinin borsa değerlemelerine dair “balon endişeleri” gibi sebeplerden kaynaklanırken; son 1 haftalık süreçte her iki konudaki endişelerin bir miktar dağılması, tepki alımlarını destekledi.

ABD’den gelen son veriler ve FED üyelerinin “güvercin” açıklamaları, aralıkta faiz indirimi tahminlerini %85 gibi yüksek bir seviyeye taşıdı.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Nvidia’nın beklentilerden yüksek kâr açıklaması, Google’ın ileri yapay zekâ sürümünü tanıtması ve Apple’ın eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 serisinin de desteğiyle 14 yıl sonra küresel rakibi Samsung’u geride bırakmaya hazırlanması; ABD’de teknoloji hisselerine ve beraberinde kripto varlıklara pozitif yansıdı.

Geçtiğimiz cuma günü 21.898’e kadar gerileyen Nasdaq teknoloji endeksi dünkü işlemlerde 23.214 seviyesinden kapanış yaptı. Böylece ABD teknoloji endeksine dipten gelen tepkinin boyutu %6 olarak gerçekleşti.

1,8 MİLYON BİTCOİN ÇEKİLDİ!

Bu arada kripto zincir verilerinde de dikkat çeken hareketlilik gözlemleniyor. Bu hafta 1,8 milyon adet BTC’nin kripto borsalardan çekilerek soğuk cüzdanlara taşındığı ifade ediliyor.

Analistler “Bu gelişme, piyasada işlem gören BTC arzının düşmesi, satışa konu olabilecek BTC sayısının azalması ve yeniden uzun vadeli saklama eğiliminin artmaya başlaması gibi sonuçları da beraberinde getiriyor. Normal şartlarda satış baskısının azalması beklenebilir” yorumunda bulunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

