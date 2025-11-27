Bayrampaşa’da eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin’i silahla ateş ederek öldüren sanık Seydi Şahin'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa’da 30 Mayıs 2024’de eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin’i silahla ateş ederek öldüren sanık Seydi Şahin’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, pişman olduğunu söyledi.

CEZASI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seydi Şahin’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ ve ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, hükmen tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası