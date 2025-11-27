Tulum çıkarmak

Bizim çocukluğumuzda tombala oyununda birinci ve ikinci çinkodan sonra tombala da yapıldığı zaman “tulum çıkardı” derlerdi. Buraya nereden mi geldim? Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımı Bursa’yı, kadın voleybolcular Aydın’ı, Kadın basketbolcular da Galatasaray’ı devirerek tabii ki tulum çıkardılar. Buna futbolun Rize zaferini de ekleyebiliriz.

Cengiz ödeşti!

Beşiktaş’ın ara yolda kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Samsunspor’la oynanan lig maçında penaltıdan takımını 1-0 öne geçirmişti. Ama sonrasında rakibinin golcüsüne o kadar güzel bir pas verdi ki, Beşiktaş beraberliğe yakalandı. Böylece Cengiz Ünder ödeşmiş oldu.

İşte joker bu

Barış Alper Yılmaz diye genç bir kardeşimiz var Galatasaray’da. Bazen sol önde, bazen en sonda santrforda, bazen sağ bekte oynuyor. Hani neredeyse bir gün kalede görürsek hiç şaşırmam. Ben daha önceki yazılarımdan birinde bu futbolcunun Turgay Şeren veya Metin Oktay gibi oralarda bir efsane olmasını bekliyorum.

Nasıl olur bu arkadaşlar?

Size neden mi bahsedeceğim? Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü iken, yabancı kuralı 5+1 idi. O dönemde 6. yabancıyı oyuna sokarak Fenerbahçe’yi Beşiktaş karşısında hükmen mağlup ettirmişti. Bu nasıl olur diye sorulduğunda, “Yardımcım Oğuz Çetin niye beni uyarmadı, uyuyor muydu?” diye cevap vermişti. Yani hayatında ilk defa eşofman giyip kulübeye çıkmış Oğuz’a bu hatayı yüklemişti. Şimdi bir de baktım ki bir televizyonda ikisi yan yana oturup yorum yapıyorlar. Vah ki vah.

Partizan’ın rezaleti

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Partizan karşısındaki maçı sırasında tribünlerde rezil bir pankart görmüştük. 1389’daki 1. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı 1. Murad’ı hançerlenerek şehit edilmesini tasvir eden bir pankarttı. Siz kim oluyorsunuz ki, koca Osmanlı İmparatorluğunun padişahıyla, olmayan o aklınızla dalga geçmeye çalışıyorsunuz.

Düello Trabzon’un

O güne kadar birden fazla gol atmakta zorlanan Trabzonspor ve sanki benzeri de Başakşehir öyle bir maç oynadılar ki, kaydetmediğim için bin kere pişman oldum. En son golü Trabzonspor atarak maçı 4-3 kazandı. Tabii ki her iki takım da atılanlar bir kenara, bu kadar çok gol yemenin sebeplerini araştıracaktır.

Derbiye doğru

Pazartesi günü futbol tarihimizin bir numaralı derbisi olarak isim yapmış Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha izleyeceğiz. Enteresan olan her iki takım da bu maça Avrupa kupalarında birer müsabaka oynadıktan sonra çıkacaklar. Yani az veya çok yıpranmış olarak. Galatasaray, Belçika takımıyla oynadığı maçı kaybetti. Siz bu satırları okuduğunuz akşam da Fenerbahçe sahne alacak. Ne ilgi çekici hafta değil mi?

Yedek golcüler!

Galatasaray’da kulübeye oturtulan İcardi ve İlkay, Gençlerbirliği karşısında oyuna girdikten sonra “Bakın ayıp oluyor” dercesine birer golle ne olduklarını anlattılar.