Antalya’da etkili olan fırtına ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Akseki-Seydişehir yolunda kar yağışı nedeniyle ekipler alarma geçti.

Antalya genelinde fırtına ve sağanak yağış etkisini gösterirken, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi Battıçıktı mevkiinde saat 15.00 sıralarında başlayan kar, yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta aralıklarla etkili oldu.

Bazı noktalarda görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Fırtına ve sağanak sonrası kar sürprizi! Yer yer 10 santime ulaştı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele ekipleri harekete geçti. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir karayolunun 1825 metre rakıma sahip Alacabel geçidinde çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun mesai yaptığı bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR PEŞ PEŞE

Öte yandan Karayolları’na bağlı diğer ekiplerin Tınaztepe mevkiinde olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi. Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle bu güzergâhı kullanacak araçlarda zincir bulundurulmasının önemine dikkat çekti.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceğini belirterek sürücülerin güncel yol ve hava durumu bilgilerini takip etmelerini istedi.

