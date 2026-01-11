Türkiye, BM’nin en önemli iklim platformu COP31’e ilk kez ev sahipliği yapma hazırlanıyor. 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesi hazırlıkları inceleyen Bakan Murat Kurum “Türkiye'nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye'nin sözüne bakacak” diyerek zirvenin önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek. Konferansa Antalya ev sahipliği yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “COP31 Başkanı” sıfatıyla ilk hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya altı bakanlığın temsilcileri katıldı.

Antalya’da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura töreninin ardından COP31’in yapılacağı Antalya EXPO Fuar Alanı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İZLENECEK YOL HARİTASI ELE ALINDI

9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesi yerel yöneticiler ve ilgili kurumlarla hazırlık süreci masaya yatırıldı.

Antalya EXPO Kongre Merkezi’ndeki toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bölge milletvekilleri, büyükşehir belediyesi temsilcileri, bakan yardımcıları ile çok sayıda kamu kurumu yetkilisi katıldı. Görüşmelerde organizasyon süreci, görev dağılımı ve izlenecek yol haritası ele alındı.

80 BİNDEN FAZLA KATILIMCI BEKLENİYOR

Antalya’nın COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın katılımcının gelmesinin beklendiğini söyledi. Kurum, “Bu organizasyonla Türkiye’nin vizyonunu, Antalya’nın misafirperverliğini ve ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetini dünyaya göstereceğiz. Zirve, kent ekonomisine ve tanıtımına da önemli katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM ÜLKELER TÜRKİYE'NİN SÖZÜNE BAKACAK”

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya'da olacak. Bu sene Antalya'mızda, dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin COP31 başkanlığı çok önemli. Bu zirvede tüm ülkeler iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye'nin sözüne bakacak. Verilen her kararın altında Türkiye'mizin imzası olacak.

İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı süreci, Avustralya ile yürütülen ve iki yıla yayılan diplomatik temasların ardından sonuçlandı. Karar, 10 Kasım 2025’te Brezilya’nın Belem kentinde düzenlenen COP30’un beşinci gününde kesinleşti. Böylece Türkiye, BM’nin en önemli iklim platformuna ilk kez ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

COP31 BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Murat Kurum, Türkiye’nin “COP31 Başkanı” olarak görevlendirilmişti. Her yıl 197 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP toplantılarında; sera gazı azaltımı, iklim finansmanı, uyum politikaları ve karbon piyasalarına ilişkin kritik kararlar alınacak.

