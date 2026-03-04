İran Genelkurmay Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, İsrail’in Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alması halinde sert karşılık vereceklerini açıkladı. Şikarçi, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerinin “meşru hedef” sayılacağını söyledi.

İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Şikarçi, İran’ın bugüne kadar sahip olduğu imkanlara rağmen başka ülkelerdeki İsrail diplomatik misyonlarına yönelik bir adım atmadığını belirterek, “Diğer ülkelerin durumunu gözeterek hareket ettik” dedi.

“KARŞILIK VERİRİZ” MESAJI

İranlı komutan, olası bir saldırıya karşı net konuştu. İsrail’in Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ne saldırması halinde misillemenin kaçınılmaz olacağını vurgulayan Şikarçi, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer İsrail Lübnan’daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak görürüz.”

Şikarçi ayrıca, İran’ın İsrail ve ABD’ye karşı kararlı bir tutum sergilediğini belirtti.

