İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ankara’daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler için bir iftar programı düzenledi. Ankara Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen programa; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Esin Çakıl ile kurum yöneticileri ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı anlamlı buluşmada, Göç İdaresi yönetimi öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelerek misafirleriyle yakından ilgilendi. Samimi bir ortamda geçen görüşmelerde Türkiye'nin misafirperverliğine dikkat çekilirken, öğrencilerin deneyimleri ve talepleri de doğrudan dinleme fırsatı bulundu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET CANGİR: "GÖNÜL BAĞINIZI KOPARMAYIN"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, programda yaptığı konuşmada uluslararası öğrencilere yönelik olarak, geleceklerini inşa ederken üzerinde yükselecekleri yapının iki sağlam ayağının olması gerektiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Cangir, "Bu köprünün ilk ayağı, şu an üniversite veya yüksek lisans eğitimi aldığınız ülkemiz Türkiye'dir. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan kolaylıklardan faydalanarak burada kalmanızdan ve kariyerinize Türkiye'de devam etmenizden büyük memnuniyet duyarız. Ancak rotanız neresi olursa olsun, sizlerden istirhamımız bu ayağı her zaman sağlam tutmanızdır. Mezuniyet sonrası kendi ülkenize dönseniz veya üçüncü bir ülkeye gitseniz dahi burayı unutmayın; kendi aranızdaki iletişimi ve Türkiye ile olan hem gönül hem de fiziki bağınızı koparmayın. Bu sürekliliğin, hem sizler hem de bizler için son derece kıymetli olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Köprünün ikinci ayağının öğrencilerin anavatanları olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burayı ikinci vatanınız olarak görseniz de kendi topraklarınıza dönme arzusunda olmanız, oraya hizmet etme gayesi taşımanız son derece doğal ve ulvi bir amaçtır. Ancak kendi ülkenize yerleşseniz bile Türkiye ile olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerinizi devam ettirmenizi özellikle rica ediyorum. Nerede olursanız olun, kurduğunuz bu bağları korumanız, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünü her zaman diri tutacaktır."

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI HÜSEYİN KÖK: "415 BİN ÖĞRENCİYE HIZLI HİZMET"

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, konuşmasında öğrencilere hitap ederek, "Evinizden, ailenizden, sevdiklerinizden ve ülkenizden kilometrelerce uzakta olsanız bile, Göç İdaresi Başkanlığı olarak sizlerin yanında bulunmaktan ve sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Kök, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerle iftar sofrasını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada sizlerle bir iftar sofrasını paylaşıyor, dostluğumuzu geliştiriyor ve aynı zamanda ortak geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KURUMSAL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Göç İdaresi Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarını aktaran Başkan Kök, "Bildiğiniz gibi Göç İdaresi Başkanlığı, siz değerli öğrencilerimiz de dahil, yabancıların vize işlemlerinden başlayan, sınır kapısından geçiş işlemleri ve ülkeye girişle devam eden ve ülkeye geliş amacına bağlı ikamet izinlerini tanzim etmeye kadar bir dizi iş ve işlemleri yürütmekle görevli bir kurumdur. Başkanlığımız, tüm bu görevleri insanı merkeze alan bir anlayışla; hukuk, insan hakları ve 'Yaratılanı hoş gör, Yaratandan ötürü' felsefesinin şekillendirdiği kültürel değerlerimiz temelinde yerine getirmektedir" diye konuştu.

Başkan Kök, öğrencilerin Türkiye'de güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kurmasını, yıllarca taşıyacakları ve nesilden nesile aktaracakları anılar biriktirmelerini dilediklerini belirterek, "Geleceğimizle ilgili köprülerin çimentosunu birlikte atmak istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI EĞİTİM ÜSSÜ OLMA HEDEFİ

Başkan Kök, dünyada birçok ülkenin uluslararası öğrenci çekebilmek amacıyla yoğun bir rekabet içerisinde yer aldığını, Türkiye'nin de bu küresel yarışta uluslararası öğrenci pastasından en büyük payı almayı hedeflediğini söyledi. Başkan Kök, "Genç, dinamik ve nitelikli bir nüfusu temsil eden uluslararası öğrenciler; hem kısa hem de uzun vadede ülkeler için stratejik bir kazanım, aynı zamanda insan kaynağı, bilgi birikimi ve kültürel etkileşim açısından yüksek katma değer üreten bir kitle olarak değerlendirilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerin uluslararası ilişkilerde oynadığı yapıcı rolün önemini vurgulayan Başkan Kök, ülkemizin her geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "uluslararası eğitim üssü" olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini kaydetti. Başkan Kök, Göç İdaresi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde, uluslararası öğrencilere yönelik kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini, bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin ülkeye girişleri, ikamet süreçleri ve diğer resmi işlemlerinin önemli ölçüde kolaylaştırıldığını bildirdi.

EĞİTİM DİPLOMASİSİ VE GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİLİĞİ

Başkan Kök, bu yaklaşımın yalnızca bir göç veya eğitim politikası olmanın ötesinde, eğitim diplomasisi açısından da stratejik bir önem taşıdığını vurguladı. Kök, "Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler; ülkelerine döndüklerinde ya da üçüncü ülkelerde kariyerlerine devam ettiklerinde, Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri haline gelmekte, ülkemizin dış politika, diplomasi ve ticaret alanlarındaki görünürlüğüne ve rekabet gücüne doğrudan katkı sunmaktadır. Bu yönüyle uluslararası öğrenciler, Türkiye'nin hem eğitim diplomasisi hem de ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU (YÖK) ARASINDAN DÜZENLENEN PROTOKOL

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Türkiye'de bulundukları süre içinde öğrencilerin idari iş ve işlemlerini olabildiğince kolaylaştırdıklarını, eğitim sürecinin kesintiye uğramaması ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için her türlü önlemi almaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Kök, 2023 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokolün bu kapsamda yapılan çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Protokol sayesinde ikamet izni işlemlerinin artık üniversite yerleşkeleri içinde yapılabilir hale geldiğini aktaran Kök, "Bu süreci üniversitelerinizin öğrenci işleri bölümleriyle yürütüyoruz. Bu konuda bir rehber de hazırladık. Bu rehberde öğrencilerimizin izlemesi gereken adımları özetledik. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olarak hazırladığımız bu rehbere internet sayfamızdan da kolayca ulaşabilirsiniz" dedi.

415 BİN DOSYA İŞLEME ALINDI

Başkan Kök, YÖK ile yapılan protokol sonrasında 208 üniversiteden yaklaşık olarak 415 bin dosya teslim alındığını ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından bu dosyaların gerekli değerlendirmelerinin yapıldığını açıkladı. Kök, "Kısacası, yaklaşık 415 bin uluslararası öğrencimiz, işlemlerini çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirdi. Bu itibarla, bürokratik işlemlerde harcayacağınız zamanı ve emeği eğitiminiz için kullanmanızı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Başkan Kök, uluslararası öğrencilere öğrenim süreleriyle uyumlu olarak ikamet izni düzenlendiğini belirterek, "Örneğin dört yıllık lisans programına kayıtlı bir öğrenciye dört yıl süreli ikamet izni verilmektedir. Mezuniyet sonrasında ise öğrencilerin yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edebilmeleri, iş arayabilmeleri ya da gelecek planlarını yapabilmeleri amacıyla bir yıl süreyle mezuniyet sonrası ikamet izni alma hakkı tanınmaktadır. Çalışma izni talep eden öğrencilere de ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır" diye konuştu.

Üniversite kaydı sırasında uluslararası öğrencilere Yabancı Kimlik Numarası (YKN) tahsis edildiğini aktaran Kök, bu numara sayesinde banka hesabı açma, adres kaydı ve benzeri birçok resmi işlemin, ikamet izni henüz sonuçlanmadan gerçekleştirilebildiğini söyledi. Kök ayrıca, adres kayıt prosedürlerinin öğrenciler için sadeleştirildiğini ve hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.

YİMER 157 ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 HİZMET VERİYOR

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Başkanlığın faaliyet alanına giren sorular olduğunda, öğrencilerin hem Göç İdaresi Müdürlüklerinden, hem de 7 gün 24 saat hizmet veren YİMER 157 çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

Başkan Kök, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki YİMER 157'nin Türkiye'deki yabancıların tüm sorularına doğru, hızlı ve güvenilir cevap veren, çok sayıda uluslararası ödüle sahip bir çağrı merkezi olduğunu vurguladı. YİMER'in Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça olmak üzere toplam 5 dilde hizmet sunduğunu belirten Kök, hafta içi 08:00-18.00 saatleri arasında bilgi edinme hattı olarak hizmet sunan YİMER 157'nin, Türkiye'deki yabancıların mevzuat kapsamındaki sorularına cevap verdiğini, acil ihbar hattı olarak da 7 gün 24 saat hizmet verdiğini aktardı.

Başkan Kök, "YİMER 157'yi arayıp 2'yi tuşlayan uluslararası öğrencilerimiz, doğrudan yabancı temsilcisine bağlanabiliyor. Böylece siz değerli öğrencilerimizin, bilgi eksikliğinden kaynaklı mağduriyet yaşamasının önüne geçerek, doğru ve güvenilir bilgiye hızla ulaşabilmenizi hedefliyoruz" dedi.

YİMER 157 arandığında okula kayıt süreçleri, öğrenci ikamet izni başvuru süreçleri ve sonucu, öğrencilerin mezuniyet süreçleri ve bildirim yükümlülükleri gibi konularda bilgiye hızla ulaşılabildiğini belirten Kök, YİMER'e cep telefonu uygulaması olan GÖÇBİL uygulamasıyla da ulaşılabildiğini, GÖÇBİL uygulaması telefonlara indirildiğinde, acil durumlarda tek bir tuşla kendilerine ulaşılabildiğini söyledi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ÇÖZÜM MERKEZLERİ

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, uluslararası öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ve Ankara'da İl Göç İdaresi Müdürlükleri bünyesinde, "Çözüm Merkezi" adı altında öğrencilere özel ofisler kurulduğunu, bu merkezlerde uzman personel aracılığıyla danışmanlık hizmeti verildiğini ve sorunlara hızlı çözümler sunulduğunu açıkladı.

MEZUNLARA ÇOK GİRİŞLİ VİZE İMKANI

Başkan Kök, Türkiye'de öğrenim gören ve mezun olan uluslararası öğrencilerin, ilerleyen dönemlerde yeniden Türkiye'ye gelmek istemeleri halinde çok girişli vize imkanlarından yararlanmalarının da mümkün kılındığını belirtti. Kök, "Bu uygulama, Türkiye ile mezun öğrenciler arasındaki bağın güçlendirilmesine ve sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasına önemli katkı sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Kök, uluslararası öğrencilerin sayısının ve niteliğinin artırılması, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün yükseltilmesi ve ülkemizin uluslararası eğitimde güçlü bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak sözlerini tamamladı.



