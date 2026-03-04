İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, Ankara'yı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Son dakika haberi: Türkiye topraklarını hedef alan İran füzesinin NATO sistemlerince bertaraf edilmesinin ardından Ankara harekete geçti.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Habibullahzade'ye yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

FİDAN, ERAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Türk hava sahasına yöneldiği saptanan İran menşeli mühimmatın havada vurulmasının ardından diplomasi trafiği de hızlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Balistik mühimmatla ilgili rahatsızlığını dile getiren Bakan Fidan, bölgede yaşanan gerilimin daha fazla büyümemesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmaların yayılmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiği mesajı verildi.

