New York Times’ın istihbarat kaynaklarına göre, ağır darbe alan İran yönetimi savaşı durdurmak için CIA ile gizli bir pazarlık masası kurmaya çalışıyor.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı "Destansı Gazap" operasyonunun 5. gününde sahadaki çatışmalar şiddetlenirken, perde arkasında tarihin en kritik istihbarat savaşlarından biri yaşanıyor.

Tahran’da askeri kanadın direnç mesajlarına rağmen, istihbarat birimleri 'çıkış yolu' için ilk somut adımı attı.

New York Times’ın sızdırdığı bilgilere göre İran İstihbarat Bakanlığı, savaşa son verecek şartları görüşmek üzere CIA ile dolaylı bir hat kurdu.

Tahran’ın CIA’ya ‘savaşı bitirelim’ mesajı deşifre oldu! ABD basını yazdı: Trump masayı devirdi

İRAN NE DEDİ?

İddialara göre üçüncü bir ülke üzerinden gönderilen mesajda İran, CIA ile temas kurarak çatışmayı sona erdirecek şartları görüşmeyi teklif etti.

İMZA ATACAK LİDER BULUNMUYOR

İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılar, İran'ı ateşkes konusunda taahhüt altına sokabilecek bir yetkilinin kim olacağı sorusunu da cevapsız bıraktı.

ABD yönetimi için en büyük soru, İran tarafında bir ateşkes kararını uygulayabilecek güçlü bir muhatap olup olmadığı.

Washington'daki analistler, İran sistemindeki bozulmanın müzakereleri klasik bir devlet pazarlığından çıkarıp, anlaşmaya imza atacak birini bulma mücadelesine dönüştürdüğünü aktardı.

ABD'li yetkililer ise Tahran'ın acil bir ateşkes için gerçekten hazır olduğuna şüpheyle yaklaştıklarını ve bu yaklaşımı şimdilik ciddiye almadıklarını ifade etti.

ABD’NİN ŞARTLARI: FÜZE VE NÜKLEER PROGRAM

New York Times'ın aktardığına göre Washington’un yeni bir anlaşmada bazı temel şartlar istemesi bekleniyor.

Bunların başında İran’ın balistik füze ve nükleer programını bırakması veya ciddi şekilde sınırlandırması yer alacak.

Ayrıca İran’ın Hizbullah gibi bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin sona ermesi ya da ciddi şekilde azaltılması da gündemde.

Diplomatik kaynaklara göre Trump, buna karşılık İran’daki mevcut liderlerin ekonomik ve siyasi gücünün bir bölümünü koruyabileceği mesajını verdi.

"VENEZUELA MODELİ" TARTIŞMASI

Trump daha önce Venezuela örneğini bir model olarak gösterdi:

"Venezuela’da yaptığımız şey bence mükemmel bir senaryo. Liderler seçilebilir" dedi.

Beyaz Saray danışmanları ise söz konusu teklifi riskli buldu. İran'ın paralel komuta zincirleri, ideolojik kurumları ve liderler ortadan kaldırılsa dahi ayakta kalabilen güvenlik aygıtı nedeniyle Venezuela’dan yapısal olarak farklı olduğu hatırlatıldı.

TRUMP GERİ ADIM ATIP MASAYI DEVİRDİ: ARTIK ÇOK GEÇ

Geçmişte görüşmelere açık olduğunun sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, gizli temasın deşifre olmasının ardından tavrını sertleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müzakereler için "çok geç" ifadesini kullanan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada bu mesajını yineledi. Trump, İran tarafında muhatap alınabilecek isimlerin hızla yok olduğunu kaydederek, "Aklımızdaki çoğu kişi öldü, çok yakında kimseyi tanımayacağız" dedi.

NÜKLEER DİPLOMASİ ÇIKMAZI

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakere geçmişi, her iki ülke için de krizlerle dolu bir süreç oldu.

Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşması Trump yönetimi tarafından daha sonra iptal edilmişti.

New York Times'a göre şu an için CIA üzerinden kurulan arka kanal teması Washington’daki stratejiyi değiştiremedi.

