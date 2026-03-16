Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Selim B.’nin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının failleri, polisin titiz takibi sonucunda yakalandı. Bir apartman sitesinin içerisinde iş görüşmesi için beklediği sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve bacağından yaralanan Selim B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek saldırganların kaçış güzergâhını belirleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Manisa girişinde düzenlenen operasyonla durdurdu. Gözaltına alınan 3 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı iş insanının sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

