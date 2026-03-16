Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin ve küresel merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalardaki dengeleri bozduğunu belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Memiş, özellikle ons altının bu hafta 5.000 doların altına gerileyerek yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunacağını vurguladı. Memiş, piyasaların “büyük bir resetleme” sürecinde olduğunu ifade ederek, enflasyonun bilerek yükseltilmesinin ardından dijital para geçişinin gündeme geleceğini söyledi. Yatırımcıların, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, özellikle altın ve gümüş gibi değerli metallerin bu dönemde stratejik yatırım aracı olacağını dile getirdi.

Memiş'in açıklamaları şu şekilde: "Malum bütün dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da... Oradaki gelişmeler, hikayeler bütün piyasalardaki ezberleri bozuyor. Hem jeopolitik anlamda hem finansal piyasalarda yeni bir bahane buldular. Bu bahaneyle bu büyük resetlemeyi yapıyorlar. Bu büyük resetleme ile birlikte dünyadaki bütün finansal yapıyı değiştirecekler.

HAFTAYI İKİYE AYIRDI Asıl hikaye ne? Asıl hikaye malum enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar. Devamında dijital paraya bir geçiş dönemi olacak. Haftayı iki ayıracağız. Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Beraberinde 21.30'da da Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Bundan sonraki süreçlerde de yine Çarşamba akşamı saat 13.00'te Euro bölgesinde enflasyon verisi var. Yine saat Çarşamba günü 15.30'da Amerika'da ÜFE verisi var. Onu takip edeceğiz. Perşembe günü saat 6'da Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yine Perşembe günü saat 15.00'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararına açıklayacak. Perşembe günü saat 16.35'te 16.15'te Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yani Amerika Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Özellikle bu yıl euroya ihtiyacı olacak. Euro ile borçlanacak veya Euro tarafına ticaret yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu fiyatlardan euro borç alınmaz. Beklentim yine 1.212 seviyesi olduğu için Euro'yu buralarda yine ucuz görmeye devam ediyorum.

ALTIN İÇİN KRİTİK UYARILAR Ons altın bu hafta 5.000 dolar seviyesinin altına sarkar ve 4850 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Beklentim bu yönde. Yani petrol fiyatlarının yükselmesi altın, gümüş gibi MT'ları için negatif. O yüzden bu hafta eline yeni para geçmiş olan yatırımcılar veya bu hafta yeni eline para geçecek olan yatırımcılar bayram öncesinin bu haftayı yine 5.000 dolar seviyesinin altına bence güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Özellikle 5.000 dolar seviyesinin altında sarkmalar kalıcı olmayacaktır. Hedefimiz 5880 6.000 dolar seviyesi. Burada herhangi bir revizle bir değişiklik yoktur.

O yüzden bu hafta altın uluslararası piyasalarda, yurt içi piyasalarda yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunacağını tekrar belirtmek isterim. Bu fırsatlar yılın yarısına kadar daha gelmeyebilir. Dikkat etmekte fayda var.

Gram tarafında da 7.225 lira seviyesi var. Ons altın nedenli bir geri çekilme mutlaka olacaktır. Ancak bu ilave için veya yeni alım için bir fırsat olarak görmeye devam ettireceğim. 7.000 seviyesinin altında 1 gram altın fiziki altın tarafında beklemiyorum. O yüzden bu hafta alım yapacak. Toplu elinde parası vardır. Bu hafta eline para geçecektir. Araba satmıştır, ev satmıştır. Birkaç ay bekleyecektir. Birkaç ay beklemek için çark edeceği yer yine altın tarafıdır. Altın ucuz kalmaya devam ediyor.

