İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde yerleşimleri genişletme planını “savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı” olarak nitelendirdi. 2030’a kadar binlerce yeni yerleşimcinin bölgeye gitmesinin hedeflendiği aktarıldı. Açıklamada İsrail Hükümetinin vatandaşlarını bölgeye taşımak için 334 milyon dolar değerinde bir planı onayladığının da altı çizildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin, Golan Tepeleri'nden uzun süre önce tehcir edilen Suriyelilerin dönüşünü engellemek amacıyla binlerce İsraillinin bölgeye transferi için 334 milyon dolar değerinde bir planı onayladığı hatırlatıldı.

"SAVAŞ SUÇLARINI İŞLEME NİYETİNİN AÇIK BEYANI"

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin onayladığı planın "savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı" olarak nitelendirildi.

BİNLERCE İSRAİLLİ BÖLGEYE YERLEŞTİRİLİYOR

İsrail hükümeti tarafından onaylanan plana göre, 2030 yılına kadar işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 3 bin yeni İsrailli yerleşimci aileyi getirme hedefi olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail, Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde savaş suçunu finanse ediyor." denildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli yatırım yapılacağını duyurmuştu.

