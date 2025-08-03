Suriye'nin güneyini bombaladılar! Tel Aviv 'Golan Tepelerini' bahane etti

İsrail ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Hader köyünde gece boyunca düzenlenen operasyonlarda silah kaçakçılığına yönelik baskınlar gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında dört ayrı noktada silah ve mühimmat ele geçirildi, bazı şüpheliler sorgulandı.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, baskınların Golan Tepeleri yakınlarında, sınır ötesi tehditlere karşı “önleyici müdahale” amacıyla yapıldığını duyurdu. Adraee, "Amaç, terörist yapılanmaların sınırda yer edinmesini engellemek ve İsrail vatandaşlarını korumaktır" dedi.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İSRAİL GÜÇLERİ SINIR HATTINDA KALICILAŞIYOR

İsrail ordusu, Suriye sınırına yakın bölgelerde askeri varlığını sürdüreceğini ve "güvenlik tehditlerine karşı operasyonlara devam edileceğini" vurguladı.

İsrail ordusuna bağlı 210'uncu Tümen işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ni korumak bahanesiyle Suriye'deki işgalini sürdürüyor.

SÜVEYDA VE ŞAM DA VURULMUŞTU

İsrail ordusu, geçtiğimiz haftalarda, Suriye’nin güneyinde Bedevi kabilelerle çatışan Dürzi azınlığı koruma gerekçesiyle Süveyda’ya operasyon düzenlemiş, ardından Şam çevresindeki bazı askeri hedefleri de vurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in hava saldırılarını "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik" diyen Tuğamiral Aktürk, Şam’a yönelik saldırılarda Suriye'deki Türk birliklerinin etkilenmediğini de belirtti.