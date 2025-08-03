PKK/YPG'den Suriye ordusuna saldırı! SDG'den Münbiç'e sızma girişimi, 7 yaralı var
Ahmet Şara ile yapılan anlaşmaya rağmen Suriye'ye bağlanmayı reddeden terör örgütü PKK/YPG Münbiç'e saldırdı. Suriye ordusuna yönelik saldırıda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Terörsüz Türkiye yolunda İmralı'daki PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin de içinde olduğu SDG arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalanmıştı. Terör örgütünün silah bırakıp Suriye ordusuna teslim olması beklenirken, SDG ayrılık yönündeki çabalarını sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG, bugün Münbiç'e saldırı düzenledi. Halep'in kuzeydoğusundaki kırsalda Suriye ordusuna yönelik saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.
SURİYE ORDUSU YPG'NİN SIZMA GİRİŞİMİNİ ENGELLEDİ
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ROKETLE SALDIRDI 4'Ü ASKER 7 KİŞİ YARALANDI
Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.