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Tom Barrack'tan net SDG açıklaması: Suriye'de entegrasyon olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye, SDG, Türkiye, ABD, Terör Örgütü, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada 'Suriye'de entegrasyon olacak mı' sorusunu cevapladı. Barrack "Evet, Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın zamanda süreç başlayacak" dedi.

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Habertürk'te Suriye'deki SDG entegrasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Barrack, terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada 'Suriye'de entegrasyon olacak mı' sorusunu cevapladı. Barrack "Evet, Suriye'de entegrasyon olacak. Yakın zamanda süreç başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Tom Barrack'tan net SDG açıklaması: Suriye'de entegrasyon olacak - 1. Resim

TÜRKİYE SDG'YE MÜDAHALE EDERSE ABD NE YAPACAK?

Entegrasyon görüşmeleri başarısız olur ve Türkiye, SDG terörüne müdahale ederse ABD'nin tavrı ne olacak sorusuna cevap veren Barrack "Böyle şartlarda tarafların neler yapacağına dair tahminde bulunmak zor. Sizi temin edebilirim ki Türkiye dünyadaki en iyi dışişleri bakanlarından birine sahip. Hakan Fidan her geçen gün çevresindeki karmaşık konularla uğraşıyor. Bunu zarafet, incelik ve derin düşünce ile yapıyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın ve MİT de öyle" dedi.

Tom Barrack'tan net SDG açıklaması: Suriye'de entegrasyon olacak - 2. Resim

'BÖLGEDE HUZURU İSTEMEYENLER VAR' MESAJI

Barrack "Yeni Suriye'yi bozmak isteyen çok fazla düşman var. Mesela İran var. Bu bölgede en son istediğimiz şey savaş" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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