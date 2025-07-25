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ABD, Paris'te Suriye ve İsrail ile masaya oturdu! Barrack zirvenin detaylarını paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, Paris&#039;te Suriye ve İsrail ile masaya oturdu! Barrack zirvenin detaylarını paylaştı
Suriye, İsrail, ABD, Paris, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriyeli ve İsrailli yetkililerle görüştüğünü açıkladı. Barrack "Bu akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini belirterek, "Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullandı.

Barrack, X sosyal medya hesabından, Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail ve Suriye’nin katılımıyla yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD, Paris'te Suriye ve İsrail ile masaya oturdu! Barrack zirvenin detaylarını paylaştı - 1. Resim

PARİS'TE 'ŞEYBANİ, BARRACK, DERMER' ZİRVESİ

ABD'li Temsilci Barrack, "Bu akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom​​​​​​​ Barrack'ın Paris'te bir güvenlik görüşmesi gerçekleştireceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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