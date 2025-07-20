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Bakan Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD temsilcisi Barrack ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Suriye’deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman’da yapılan toplantılar değerlendirildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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