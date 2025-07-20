ABD’li diplomat Suriye konusunda uyardı! "İsrail’in ne yapmaya çalıştığı belli değil"

Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Wilson Center Orta Doğu Programı Başkanı James Jeffrey, İsrail’in Suriye’de izlediği politikayı sert sözlerle eleştirdi. Dürzi gruplara verilen destek ve Şam yönetimine yönelik müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Jeffrey, “İsrail’in ne yapmaya çalıştığı belirsiz. Bu adımlar kendi çıkarlarına da zarar verir” dedi.

ABD’nin eski Suriye özel temsilcisi ve emekli büyükelçi James Jeffrey, İsrail’in Dürzi güçleri desteklemek amacıyla Suriye merkezi yönetimine karşı uyguladığı askeri müdahaleyi eleştirerek, "İsrail’in Suriye’de ne yapmaya çalıştığı belli değil" dedi.

Jeffrey, Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetiminin "14 yıldır İranlılarla savaşmış, İran varlığına kökten karşı bir yönetim" olduğunu vurguladı. İsrail’in sert müdahalelerinin bu yönetimin bütünlüğünü tehdit ettiğini ve "bu durumun İsrail’in de çıkarlarına zarar verdiğini" söyledi.

"SURİYE'NİN ÇÖKÜŞÜ SADECE İSRAİL'İ DEĞİL TÜM BÖLGEYİ ETKİLER" Jeffrey, güneydeki Dürzilerin dış destekle bağımsız bir askeri yapı oluşturmasının yalnızca SDG adı altındaki PKK/YPG'yi değil, "batıdaki Nusayriler gibi diğer etnik ve mezhepsel grupları da benzer taleplere yönelteceğine işaret etti. "Bu da ülkenin çöküşüne zemin hazırlar" diyen Jeffrey, Suriye'nin toprak bütünlüğünü kaybetmesinin "2011’den 2025’e kadar yaşanan iç savaşın yeniden başlamasına yol açabileceğini" vurguladı.

"PKK SİLAHLA BAŞARAMADI"

Jeffrey, ABD'nin SDG'ye verdiği desteğin sınırlı olduğunu belirterek, "Eğer SDG, Suriye yönetimi ile entegrasyon planı dışına çıkarsa Washington’un desteğini kaybeder" dedi.

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PKK'nın Türkiye'deki silah bırakma sürecine de değinen Jeffrey, "Türk yetkililerin kullandığı 'geri döndürülemez' tanımı oldukça doğru. Bunu Kürtlerden de duyuyorum. PKK askeri olarak başarısız oldu, bu nedenle silahlı mücadelenin artık bir mantığı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Jeffrey, "Suriye’nin kuzeydoğusunda kendi ordusuna sahip bağımsız bir devletin ortaya çıkması, ülkenin birliği için tamamen yıkıcı olur" dedi. İsrail’e de çağrı yapan Jeffrey, "Suriye şu anda Orta Doğu’nun en önemli cephesi; ne yapılmak istendiğine karar verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.