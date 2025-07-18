ABD’den şaşırtan açıklama: 'Trump Suriye'yi kurtarabilir!'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Dürzi ve Bedevi grupları arasındaki çatışmalara devam edilmesini endişeyle takip ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Trump’ın bölgedeki siyasi sürece olumlu katkılar yapabileceğini belirterek, Suriye’deki karmaşık yapının çözümünün sabır ve uzun vadeli politikalar gerektirdiğini vurguladı.

CNN’e konuşan yetkili, Trump’ın Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Ancak, kalıcı istikrarın kurulmasının zaman alacağına dikkat çekildi.

TRUMP'IN ROLÜ NE OLACAK?

ABD yetkili, Trump’ın bölgedeki siyasi süreçlere olumlu katkı yapabileceğini belirtti. Suriye’nin karmaşık yapısının çözümü için sabır ve uzun vadeli çalışmalar gerektiğini vurguladı.

Süveyda’daki çatışmalarla ilgili ABD, durumu “yerel bir kavga” olarak görürken, İsrail bunu Dürziler ve bölgedeki çıkarları için tehdit olarak değerlendiriyor.

"SURİYE'DE İSTİKRAR SÜRECİ ZAMAN ALACAK"

Yetkililer, Suriye’nin istikrara kavuşmasının hemen gerçekleşmeyeceğini, ancak Trump’ın tecrübesi ve diplomatik yaklaşımıyla bu sürecin hızlandırılabileceğini ifade etti.

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