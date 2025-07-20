Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu

Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda içindeki çatışmaların durdurulduğunu bildirdi. Şam'dan yapılan açıklamada bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığı ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.

ŞAM YÖNETİMİNE BAĞLI GÜÇLER KONUŞLANDIRDI

Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.

Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu.