Uzmanlar, Barrack'ın Suriye açıklamalarını değerlendirdi: Trump'ı yöneten ABD'deki İsrail lobisi

Tom Barrack'ın açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni, "Barrack Trump’ın bir memuru. Trump’ı yöneten ise ABD’deki İsrail lobisi" dedi. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise, "ABD, Suriye’ye ‘Türkiye’deki büyükelçim senin ayağa kalkman konusunda desteğini esirgemeyecek’ diyor, diğer taraftan da üslerini kapatmıyor. Centcom’u da geri çekmiş değil. Belli ki ABD, İsrail politikasının esiri" ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’deki tüm grupların silahlarını bırakması çağrısında bulunarak “Suriye kritik bir dönemeçte bulunuyor; barış ve diyalog hâkim olmalı” dedi. Barrack’ın açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni, tüm açıklamaların ve çağrıların İsrail’i durduramadığını belirtti.

Köni “Barrack Trump’ın bir memuru. Trump’ı yöneten ise ABD’deki İsrail lobisi. 2026 yılında ABD’de kısmi seçimler var. ABD sistemine

göre kim çok para verirse seçimi o kazanır. Bu durumda da İsrail lobisi öne çıkıyor. Barrack, ‘Bütün aile bir araya gelsin’ diyor ama İsrail o bütünlüğün kendisine zarar vereceğinden korktuğu için maalesef bunu dağıtmaya çalışıyor. İsrail olduğu sürece bütünleşmenin olması pek de mümkün değil” diye konuştu.

"BELLİ Kİ ABD, İSRAİL POLİTİKASININ ESİRİ"

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise, Barrack’ın söylemlerinin Ankara’nın bölgedeki politikası ile benzeşmesini, ABD’nin Türkiye’ye karşı özel bir tutumunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin mevcudiyetinin Suriye için bir güç kaynağı ve moral olduğunu kaydeden Özülker, Büyük Orta Doğu projesinin hâlen yürürlükte olduğunu belirtti. Ankara’nın olayları temkinli bir şekilde ele aldığını ifade eden Özülker “ABD, Suriye’ye ‘Türkiye’deki büyükelçim senin ayağa kalkman konusunda desteğini esirgemeyecek’ diyor, diğer taraftan da üslerini kapatmıyor. Centcom’u da geri çekmiş değil. Belli ki ABD, İsrail politikasının esiri. Büyük Orta Doğu projesi yürürlüktedir. Biz de Türkiye olarak teyakkuz içinde olmamız gerektiğini kabullenmiş durumdayız” dedi.