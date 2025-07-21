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"Süveyda'da ABD vatandaşı hayatını kaybetti" iddiası! Bakanlık harekete geçti

Kaynak: Dış Haberler
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&quot;Süveyda&#039;da ABD vatandaşı hayatını kaybetti&quot; iddiası! Bakanlık harekete geçti
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye'nin Süveyda kentine, Dürzi ve Bedevi aşiretler arasında yaşanan kanlı çatışmaların ardından, bölgede ateşkes ilan edildi. Ateşkese rağmen gerginlikler zirve seviyede seyrediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan çatışmalarda bir ABD vatandaşının öldüğüne dair iddiaları araştırıyor.

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi aşiretler ile yaşanan gerginlikler, bölgedeki ateşkese rağmen devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan çatışmalarda bir ABD vatandaşının öldüğüne dair iddiaları araştırıyor.

SÜVEYDA'DA ABD VATANDAŞI HEDEF Mİ ALINDI?

Al Monitor haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Sosyal medyada doğrulanmamış bazı paylaşımlarda, Hüsam Saraya isimli Dürzi bir kişinin bu ayın başlarında patlak veren olaylar sırasında öldürüldüğü öne sürüldü. Çevrimiçi yayılan bir videoda, Saraya ve ailesinin infaz tarzı bir saldırıyla öldürüldüğü iddia ediliyor.

Ancak bu görüntülerin ve iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, “Suriye’de ABD vatandaşı olduğu bildirilen bir kişinin ölümüne ilişkin haberleri inceliyoruz” dedi.

13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda, Dürzi milisler ile Sünni Bedevi savaşçılar arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 

RUBIO VE BARRACK'TAN AÇIKLAMA

Cumartesi sabahı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Suriye hükümetine çağrıda bulunarak, “şiddet yanlısı cihatçıların ülkenin güneyinde katliam yapmalarının” engellenmesini istedi.

Öte yandan, pazartesi günü Suriye hükümeti, çoğunluğu Dürzi olan Süveyda kentinden Bedevi sivilleri tahliye etmeye başladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, çatışmaların başladığı günden bu yana 128 bin 500’den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Kaynak: Dış Haberler

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