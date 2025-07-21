"Suriye parçalanmaya çalışılıyor"... Tom Barrack'tan çarpıcı Orta Doğu değerlendirmesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Barrack, İsrail'in Suriye'yi parçalamak istediğini belirtirken, Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda "her iki tarafta da yaşanan ölüm ve katliamların" kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Associated Press'e (AP) Suriye'deki gelişmelere ilişkin mülakat verdi.

Özel Temsilci Barrack, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek, mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını söyledi.

"KATİAMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Barrack, Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda "her iki tarafta da yaşanan ölüm ve katliamların" kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bence ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele almak için çok az kaynağa sahip yeni bir hükümet olan mevcut Suriye hükümeti, elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

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İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrack, İsrail'in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve "çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha oluşturduğunu" vurguladı.

Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin Tel Aviv yönetimiyle görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Suriye'deki yeni hükümet açıkça aynı görüşte değildi." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E ELEŞTİRİ

Suriye ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin sadece Süveyda ilinde çatışmayı kapsadığını ve sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinin askersizleştirilmesi tartışması gibi iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı sorunları içermediğini vurguladı.

Barrack, ateşkes öncesindeki görüşmelerde, tarafların, Suriye hükümetine bağlı güç ve mühimmatın Şam'dan Süveyda'ya hareketi gibi meselelerde anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

"İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru." diyen Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" ifadesini kullanarak, Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğine işaret etti.

"ABD, ÜLKELERE NE YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİYOR"

19 Temmuz'da Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşen Barrack, Süveyda'daki şiddet olaylarının Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasındaki müzakerelere zarar vermeyeceğine ve gelecek haftalarda bir dönüm noktası yaşanabileceğine inandığını söyledi.

Barrack, Türkiye'nin Suriye'ye olası savunma desteğine ilişkin, ABD'nin Suriye ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda "herhangi bir tutum" sahibi olmadığını belirterek, "ABD'nin, çevre ülkelere birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söylemek gibi bir işi ya da bundan bir çıkarı yok." dedi.