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ABD ve Türkiye'den SDG'ye 30 günlük Şam ültimatomu!

Kaynak: Dış Haberler
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ABD ve Türkiye&#039;den SDG&#039;ye 30 günlük Şam ültimatomu!
ABD, Türkiye, Suriye, SDG, PKK, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Middle East Eye’ın iddiasına göre ABD ve Türkiye, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye açık bir uyarıda bulunarak, Şam yönetimiyle entegrasyon için 30 günlük bir süre tanıdı.

Middle East Eye’ın (MEE) iddiasına göre, ABD ve Türkiye, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye  Suriye hükümetine entegre olmaları için 30 günlük bir süre tanıdı.

Kaynaklara göre, bu süre zarfında birleşmeye direnen gruplar silahsızlandırılacak ve bölgedeki kontrol tamamen Şam yönetimine devredilecek.

"ENTEGRE OLMAYANLAR SİLAHSIZLANDIRILACAK"

MEE'ye konuşan kaynaklara göre, Mart ayında SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. 

Ancak SDG’nin, Suriye ordusu içinde ayrı bir yapıyı korumakta ısrar etmesi nedeniyle süreç tıkanmış durumda.

Haberde, şu ifadeler yer aldı:

"SDG’ye tüm silahlı birimlerinin Suriye ordusuna entegre edilmeyeceği söylendi. Entegrasyon dışında kalan birimler silahsızlandırılacak ve genel kontrol Şam’da olacak."

"ABD SABRIMIZ TÜKENİYOR MESAJI VERDİ"

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel elçisi Thomas Barrack, geçen hafta yapılan görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Sizi bir araya getireceğiz, yardım edeceğiz, ama sonsuza kadar burada kalmayacağız" dedi. Barrack ayrıca, anlaşma sağlanamaması durumunda "başka alternatifler"in devreye alınabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'DEN SINIR GÜVENLİĞİ VE TÜNEL TALEBİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Türk tarafı toplantıda SDG’den Türkiye sınır hattı boyunca inşa edilen tünel ağları ve sivil yerleşimlerdeki silah depoları hakkında bilgi verilmesini istedi.

YPJ İSTEKSİZ

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin sözde kadın yapılanması YPJ birliklerinin, Şam yönetimi tarafından entegrasyon kapsamında dışlanabileceği belirtildi.

Şam'ın bu konuda “sınırlı ilgisi” olduğu öne sürülüyor.

ERDOĞAN: BÖLÜNMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz” dedi ve Şam hükümetine destek mesajı vermişti.

Kaynak: Dış Haberler

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