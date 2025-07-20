ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile ne görüştü? Şam mesajıyla duyurdular

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Görüşme, ABD’nin Şam Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, Suriye’deki mevcut durumun ve istikrarın yeniden sağlanması için atılacak acil adımların ele alındığı iletildi.

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NELER KONUŞULDU?

ABD Büyükelçiliği, görüşmede "tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye’ye entegrasyonun ele alındığını" belirtti. Açıklamada “Birlik zamanı şimdi” vurgusu dikkat çekti.

Büyükelçi Tom Barrack ise X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriye halkına yıllarca süren akıl almaz acı ve zulümlerin ötesine geçme şansı veren ilkeli bir adımdı. Uluslararası toplum, yeni kurulan Suriye hükümetinin arkasında toplandı. Ancak sahadaki savaşan grupların acımasız eylemleri hükümetin otoritesini zayıflatıyor. Tüm gruplar derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıklara son vermeli ve aşiret intikamı döngülerini sonlandırmalıdır."

SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE

Görüşmenin hemen ardından, Süveyda’da önemli bir diplomatik temas daha gerçekleşti. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD Temsilcisi Barrack üçlü toplantıda bir araya geldi.

ORTAK ADIMLAR BELİRLENDİ

Üçlü görüşmede varılan anlaşmaya göre, çatışma bölgelerinde Suriye güçlerinin kontrollü şekilde konuşlandırılması, tutukluların serbest bırakılması, yerel uzlaşı çabalarının desteklenmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için somut adımlar atılacak.

ABD ve Ürdün, Suriye’nin sahadaki hak ihlallerine yönelik hesap verilebilirlik taahhüdünü olumlu karşıladıklarını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ise, iki ülkeye “krizin siyasi çözümüne verdikleri katkılardan ötürü” teşekkür etti.

SÜVEYDA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Dürzi savaşçılar ile aşiret grupları arasındaki çatışmalarda son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 940’a ulaştığını bildirdi.

Öte yandan, Suriye’nin Şahba bölgesinde, Dürzi güçleri ile Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Sokak çatışmaları saatlerce sürdü; bölgedeki birçok mahallenin kontrolü el değiştirdi.

Son 48 saatte çıkan çatışmalarda en az 321 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Çatışmalar sürerken Suriye Devlet Başkanlığı, ülke genelinde kapsamlı ve derhal geçerli bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu.