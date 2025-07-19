Tom Barrack'tan SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'e net çıkış: Suriye'de entegrasyon zamanı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/SDG/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile bir araya geldi. Barrack, Şahin'e Suriye’de birlik zamanının geldiğini bir kez daha hatırlattı.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.
SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI
ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barrack'ın, Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi.
"SURİYE'DE BİRLİK ZAMANI" MESAJI
Paylaşımda, "Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar, birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı.” ifadelerine yer verildi.