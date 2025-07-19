Tom Barrack'tan SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'e net çıkış: Suriye'de entegrasyon zamanı

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Temmuz 2025 23:32 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 23:50 - Güncelleme:

PKK/YPG, ABD, Suriye, Ankara Büyükelçisi, Haber

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/SDG/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile bir araya geldi. Barrack, Şahin'e Suriye’de birlik zamanının geldiğini bir kez daha hatırlattı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü. İlgili Haber ABD elçisi Tom Barrack: Suriye’de ikinci orduya yer yok SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barrack'ın, Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi. "SURİYE'DE BİRLİK ZAMANI" MESAJI Paylaşımda, "Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar, birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru