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Tom Barrack'tan SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'e net çıkış: Suriye'de entegrasyon zamanı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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PKK/YPG, ABD, Suriye, Ankara Büyükelçisi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/SDG/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile bir araya geldi. Barrack, Şahin'e Suriye’de birlik zamanının geldiğini bir kez daha hatırlattı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.

Tom Barrack terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü - 1. Resim

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI 

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barrack'ın, Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi.

"SURİYE'DE BİRLİK ZAMANI" MESAJI 

Paylaşımda, "Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar, birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?
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