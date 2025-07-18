Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den PKK ve SDG mesajı: Şam'a entegre olmalı

ABD'den PKK ve SDG mesajı: Şam'a entegre olmalı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den PKK ve SDG mesajı: Şam&#039;a entegre olmalı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirtti. Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti.

Sözcü Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin soruya Bruce, "Bildiğimiz gibi, bu çok önemli. İnsanların, bunu gerçekten yaptıklarını (silahlarını yaktıklarını) görmelerini istediler." dedi.

Bruce, Irak'ın kuzeyinde "halka açık bir törende" silahların yakıldığını vurgulayarak, "PKK'yı yabancı bir terör örgütü olarak görüyoruz, bu yüzden silahları bırakıp bu tehdidi ortadan kaldırma yönündeki her adım memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

ABD'den PKK ve SDG mesajı: Şam'a entegre olmalı - 1. Resim

SDG'E ŞAM'A ENTEGRE OLMALI MESAJI

PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin durumuna da vurgu yapan Bruce, "Elbette SDG'nin DAEŞ'e karşı mücadelede önemli bir ortak olmaya devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruce, SDG için Suriye'deki mevcut yönetime entegre olma zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Temmuz 2025 Resmi Gazete Atama kararları neler? Resmi Gazete atamaları yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI | İşgal uçaklarından Süveyda'ya bombardıman! Suriye'ye yeni hava saldırısı başlattılar - Dünyaİşgal uçaklarından Süveyda'ya bombardıman!ABD, Suriye'deki İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddetti - DünyaABD, İsrail saldırılarını desteklediği iddialarını reddettiTrump'a kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu! Beyaz Saray hastalığını açıkladı - DünyaTrump'a kronik hastalık teşhisi konuldu!Suriye'de çatışmalar yeniden başladı - DünyaSuriye'de çatışmalar yeniden başladıTrump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki tarihi kiliseye saldırı tepkisi - DünyaTrump'tan tarihi kilsieye saldırıya tepkiEurofighter Typhoon için Almanya'dan yeşil ışık! Merz, "iyi bir karara doğru ilerliyoruz" diyerek duyurdu - DünyaEurofighter Typhoon için Almanya'dan yeşil ışık!
Sonraki Haber Yükleniyor...