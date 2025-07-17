Süveyda’dan YPG’ye geçiş talebi! Dürzi grubu İsrail ve Ürdün’e seslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Temmuz 2025 16:07 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 16:13 - Güncelleme:

Suriye, YPG, PKK, İsrail, Ürdün, Haber

Süveyda’daki Dürzi silahlı gruplar, Şam yönetimiyle süren çatışmaların ortasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. İsrail’e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hecri liderliğindeki grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kuzeydoğu Suriye’deki PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçiş koridoru açılması çağrısında bulundu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Dürzi gruplar, dikkat çeken bir çağrıyla gündeme geldi. Hikmet el-Hecri öncülüğündeki grup, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'ye koridor açılmasını istedi. İlgili Haber İsrail destekli Dürzi milislerden Suriye'de kanlı baskın: 100 sivil öldü SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRI YAPTILAR Dürzi lider Hikmet el-Hecri’ye ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Süveyda’dan PKK/YPG işgalindeki bölgelere geçişin sağlanması talep edildi. Açıklamada ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah’a da seslenilerek, "Süveyda ile Ürdün arasında bir sınır kapısının açılması" çağrısında bulunuldu. HASEKE'DE DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ PKK/YPG unsurları, Halep’in doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından örgüt, bölgeye yeni takviyeler gönderdi. SÜVEYDA'DA ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR 13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda, Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Dürzi grupların, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine saldırıları sonucu onlarca asker hayatını kaybetti. Çatışmaların büyümesiyle taraflar arasında kısa süreli bir ateşkes sağlandı. Ancak ateşkesin bozulmasının ardından İsrail, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. İSRAİL'DEN ŞAM VE DERA'YA HAVA SALDIRISI 16 Temmuz’da İsrail hava kuvvetleri, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu. Aynı gün içinde İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'da yeni saldırılar düzenledi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık