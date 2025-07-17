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Süveyda’dan YPG’ye geçiş talebi! Dürzi grubu İsrail ve Ürdün’e seslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süveyda’dan YPG’ye geçiş talebi! Dürzi grubu İsrail ve Ürdün’e seslendi
Suriye, YPG, PKK, İsrail, Ürdün, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süveyda’daki Dürzi silahlı gruplar, Şam yönetimiyle süren çatışmaların ortasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. İsrail’e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hecri liderliğindeki grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kuzeydoğu Suriye’deki PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçiş koridoru açılması çağrısında bulundu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Şam yönetimiyle çatışan Dürzi gruplar, dikkat çeken bir çağrıyla gündeme geldi. Hikmet el-Hecri öncülüğündeki grup, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki kuzeydoğu Suriye'ye koridor açılmasını istedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRI YAPTILAR

Dürzi lider Hikmet el-Hecri’ye ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Süveyda’dan PKK/YPG işgalindeki bölgelere geçişin sağlanması talep edildi. Açıklamada ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah’a da seslenilerek, "Süveyda ile Ürdün arasında bir sınır kapısının açılması" çağrısında bulunuldu.

HASEKE'DE DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

PKK/YPG unsurları, Halep’in doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından örgüt, bölgeye yeni takviyeler gönderdi. 

SÜVEYDA'DA ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda, Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Dürzi grupların, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine saldırıları sonucu onlarca asker hayatını kaybetti.

Çatışmaların büyümesiyle taraflar arasında kısa süreli bir ateşkes sağlandı. Ancak ateşkesin bozulmasının ardından İsrail, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN ŞAM VE DERA'YA HAVA SALDIRISI

16 Temmuz’da İsrail hava kuvvetleri, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu. Aynı gün içinde İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'da yeni saldırılar düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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