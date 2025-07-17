İsrail destekli Dürzi milislerden Suriye'de kanlı baskın: 100 sivil öldü

Süveyda kentinde, İsrail destekli Dürzi milisler, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından Bedevi kabilelerine karşı kanlı bir saldırı başlattı. Yerel kaynaklara göre, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi silahlı gruplar, Suriye ordusunun çekilmesinin hemen ardından Bedevi kabilelerine karşı ağır silahlarla saldırı başlattı.

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan yerel kaynaklara göre, milislerin düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 100 sivil öldürüldü.

Olayların ardından bölgede çekilen görüntülerde, bazı sivillerin çatılardan atılarak infaz edildiği görüldü.

Katliamdan, İsrail destekli olduğu belirtilen Hakem el-Hicri’ye bağlı silahlı Dürzi milisler sorumlu tutuldu.

İSRAİL NEDEN DÜRZİLERİ DESTEKLEDİ?

Dürzi topluluğu, İsrail devleti kurulmadan önce Siyonist milislerle iş birliği yaptı. 1948’deki savaşta İsrail’in yanında yer alan Dürziler, günümüzde de İsrail ordusunda zorunlu askerlik yapıyor. Ancak İsrail'deki Dürziler, zaman zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini dile getirmişti. 2018’de çıkarılan “Yahudi Ulus Devlet Yasası”na karşı on binlerin katıldığı Dürzi protestoları düzenlenmişti.

13 Temmuz’da Dürzi grupların Bedevi aşiretlerine ait araçlara el koymasının ardından başlayan çatışmaların ardından İsrail, Dürzi azınlığı koruma bahanesiyle Suriye’ye müdahale etti. İsrail hükümeti daha önce Dürzilere hem askeri hem siyasi destek sözü vermişti.

Suriye'deki Dürzi toplumunun içindeki fikir ayrılıkları ise bu süreçte daha da belirginleşti. Süveyda’da tanınmış dini liderlerden Şeyh Yusuf el-Cerbu, dış müdahalelere karşı olduklarını açıklarken, İsrail'e yakınlığıyla bilinen Hikmet el-Hicri, hem İsrail’i hem de ABD’yi açıkça müdahaleye çağırdı.

"DIŞ GÜÇLERİN OYUNU" UYARISI

Dürzi toplumu içinde derin bir kırılma yaşanıyor. El-Cerbu, Şam yönetimiyle varılan uzlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini savunurken, el-Hicri’nin İsrail’le açık temas kurması topluluk içinde tepkiyle karşılandı. Dürzi dini yetkililerinin bir kısmı, Hicri’yi bölgede İsrail adına hareket etmekle suçluyor.

Beşar Esad’in Aralık 2024’te Rusya'ya kaçmasının ardından Suriye’deki Dürziler, özellikle Süveyda’da kendi milis güçleriyle yerel kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Yeni yönetimle entegrasyona karşı çıkan bu gruplar, İsrail’e daha yakın durmayı tercih etti.

Yerel kaynaklar, Süveyda’da halen devam eden çatışma ortamında Dürzi milislerin, Esed sonrası oluşan boşlukta bölgeyi fiilen kontrol ettiğini aktardı.