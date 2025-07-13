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ABD elçisi Tom Barrack: Suriye’de ikinci orduya yer yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD elçisi Tom Barrack: Suriye’de ikinci orduya yer yok
PKK, YPG, SDG, Suriye, Türkiye, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SDG’nin PKK’nın türevi olduğunu ilan eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Suriye’de tek devlet, tek ordu kabul ediyoruz” diyerek örgüte ‘entegre olun’ mesajı verdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki türevi SDG’nin de silah bırakma zamanının geldiğini söyledi. Barrack, aksi hâlde SDG’nin Türkiye ve Suriye ile ciddi sıkıntılar yaşayacağını ifade etti. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının Türkiye açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Barrack, bu süreci ABD olarak desteklediklerini dile getirdi. “PKK’nın türevi YPG’dir. YPG’nin Suriye’deki türevi ise SDG’dir” diyen Amerikalı Büyükelçi, SDG’nin silahsızlandırılması ile olarak da, PKK’nın silah bıraktığını söyledi ve SDG’nin de PKK gibi silah bırakması gerektiğine işaret etti.

PROBLEMLER ÇIKABİLİR

“Tek ülke, tek millet, tek ordu, o millet, Tek Suriye” söylemini bir kere daha tekrarlayan Barrack, geçmişte Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin entegrasyon sürecinde zamanı etkili kullanması gerektiği yönünde mesajlar verdiğini hatırlattı. Aksi bir durumda ne gibi meselelerin ortaya çıkabileceği sorulan Barrack, şöyle cevap verdi: Ortaya çıkacak problemler, Suriye hükûmeti ve Türkiye hükûmeti ile anlaşmazlıklar yaşayacak olmaları. ABD hükûmetinin bütün problemleri inceleyip, adil ve doğru bir karar verilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Eğer Amerika’ya gelip bizimle yaşamak isterlerse, bunu yapabilirler.

Suriye’nin “içeride ve dışarıda” geniş çaplı askerî varlığa ihtiyaç duyduğunu belirten Barrack, “Yapılacak mantıklı şey, SDG’yi entegre etmek” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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