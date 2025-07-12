Suriye Cumhurbaşkanı Şara Bakü’de! Suriye'nin doğal gazını Azerbaycan verecek!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Bakü ziyareti enerji diplomasisini gündeme taşıdı. Temaslarda Suriye’nin doğal gaz ihtiyacının Azerbaycan üzerinden karşılanması ve enerji iş birliğinin geliştirilmesi konuları masada.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı "Sana", Şara'nın Bakü’de temaslarda bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini duyuruldu.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Suriye lideri Şara, Bakü’ye varışında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Eyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer resmi yetkililer tarafından karşılandı.

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KRİTİK TEMASLAR BAŞLIYOR

Ziyaret kapsamında Ahmed Şara’nın Azerbaycanlı yetkililerle siyasi ve ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla görüşmeler yapacağı açıklandı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE ENERJİ İHRACATI İÇİN SOCAR ORTAKLIĞI GÜNDEMDE

Öte yandan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Viyana'daki OPEC toplantısında yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR'ın Türkiye’nin Suriye’ye doğal gaz tedariki planlarında ortak olabileceğini belirtti. Bayraktar "SOCAR bu projede bizimle ortak olabilir. Umarım Suriye’de hayatı normalleştirebiliriz" dedi.

2 MİLYAR METREKÜP GAZ VE 1000 MEGAVAT ELEKTRİK TAAHHÜDÜ

Bayraktar daha önce Mayıs ayında Şam’a yaptığı ziyarette Türkiye’nin Suriye’ye yılda 2 milyar metreküp doğal gaz ve 1.000 megavat elektrik sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Türkiye’nin kısa süre içinde Suriye’ye gaz tedarikine başlaması bekleniyor.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşasında da önemli bir rol üstlenmeye hazırlandığı ifade edildi. SOCAR’ın da dahil olabileceği projelerle enerji ihtiyacının karşılanması ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.