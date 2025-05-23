Türkiye-Suriye arasında doğal gaz hattı: Tarih verildi, ihracat başlıyor!

Suriye’de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesinden bu yana toparlanma süreci hakim oluyor. Türkiye, bu sürece destek verirken, enerji ve altyapı alanında da yardım ve ilişkilerini güçlendiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kilis-Halep boru hattında doğal gaz akışının başlayacağını aktardı. Bayraktar, söz konusu ihracata ilişkin tarih verdi.

Suriye’de, 8 Aralık’ta Esad rejiminin tarihi bir operasyonla devrilmesinin ardından, altyapı ve ekonomide toparlanma süreci hakim oluyor. Söz konusu sürece Türkiye’den de destek veriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti, enerji alanında Türkiye-Suriye ilişkilerinin geldiği noktayı ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik projelerini başkent Şam'da değerlendirdi.

TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA ENERJİ KÖPRÜSÜ

Bayraktar, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'nin yeni yönetimiyle özellikle Türkiye-Suriye ilişkilerini enerji alanında ilerletmek üzere çok yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.

Suriye'ye birçok kez teknik ekipler gönderdiklerini belirten Bayraktar, enerji alanındaki altyapı ihtiyaçlarının doğru şekilde tespiti ve bunlarla alakalı kısa, orta ve uzun vadeli projeler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

İHRACAT BAŞLIYOR

Bayraktar, geride kalan 5-6 ayda bu çalışmaların somut projelere dönüştüğünü ve sonuçlarını almaya başladıklarını anlattı.

Suriye'deki hayatın normalleştirilmesine önem verdiklerinin altını çizen Bayraktar, "Hayatın normalleşmesi için enerjinin, belli hizmetlerin burada yaşayan insanlara, kardeşlerimize ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla buranın öncelikli olarak elektrik altyapısına kavuşturulması, elektrik ihtiyacının karşılanması lazım." dedi.

Bakan Bayraktar, bu ihtiyacın karşılanması için birçok projenin geliştirildiğine işaret ederek, "Bunların başında şu anda Kuzey Suriye'ye yaptığımız elektrik ihracatını artırmak var. Bunu hem şu anda ihracat yaptığımız Kuzey Suriye'deki alanlara hem de özellikle Halep'e ulaştıracağımız yeni iletim miktarıyla beraber artırmayı hedefliyoruz. Şu andaki mevcut kapasiteyi önümüzdeki aylarda 3 katına kadar çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'YE DOĞAL GAZ İHRACATINA BAŞLAYACAĞIZ"

Elektrik üretimi amaçlı Suriye'ye doğal gaz getirmekle ilgili proje geliştirdiklerini anlatan Bayraktar, "Haziran ayı içerisinde inşallah Suriye'ye doğal gaz ihracatına başlayacağız. O doğal gaz da Suriye'deki santrallerde elektriğe dönecek ve yine buradaki insanların elektrik ihtiyacının karşılanması için kullanılacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye elektrik ihracat kapasitesini 3 katına, neredeyse 1000 megavata çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Doğal gazla buraya sağlayacağımız tedarikin 1200-1300 megavatlık bir üretime dönüşmesiyle beraber şu anda Suriye'de üretilen elektriğin neredeyse 2 katı kadar bir ilave buraya güç vermiş olacağız. Dolayısıyla birkaç saat sunulan elektrik hizmeti inşallah 8 saatlere, 10 saatlere, 12 saatlere, günün yarısına en azından kesintisiz şekilde sağlanır hale gelecek." dedi.

"YENİ İHTİYAÇ DUYULAN SANTRALLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Uzun vadede Suriye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesiyle alakalı iletimden dağıtıma, elektrik üretimine kadar projeler konusunda çalıştıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Yeni ihtiyaç duyulan santrallerle ilgili çalışmalarımız var. Bütün bu konuları, teknik ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmaları bir anlamda hem yerinde görmek hem de Suriye'ye bu anlamda ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere bugün buraya geldik ve bu vesileyle de bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağımız bir çerçeve anlaşmayı burada bugün imza ettik. Tabii bu, sadece elektriği kapsamıyor, elektrikten doğal gaza, doğal gazdan petrole, madenlere kadar geniş yelpazede, yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda işbirliği imkanını bize getirmiş olacak.

Suriye'de ortaya koydukları projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Bayraktar, "Suriye'nin kaynaklarını Suriye'nin ekonomisine kazandırmak ve Suriye'nin aslında uzun vadeli kalkınma yolunda ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini buradan gelen gelirlerle karşılamak üzere projelerimizi bu çerçevede şekillendiriyoruz ve Suriye halkının, Suriye devletinin, yeni yönetiminin yanında olmaya bu anlamda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KİLİS'TEN HALEP'E DOĞRU DOĞAL GAZ BORU HATTI BAĞLANTISINI BİTİRDİK"

Kilis-Halep Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki son duruma ilişkin Bayraktar, "Kilis'ten Halep'e doğru doğal gaz boru hattı bağlantısını (21 Mayıs) dün itibarıyla bitirdik. Şu anda testler ve ilave ekipmanların montajları devam ediyor. Dediğim gibi birkaç gün içerisinde, inşallah haziran ayı içerisinde diyelim, daha net olarak doğal gaz ihracatına başlayacağız." diye konuştu.

Bayraktar, Suriye'ye yıllık 2 milyar metreküplük doğal gaz ihracatını hedeflediklerini, 1200-1300 megavatlık elektrik üretimine katkı sağlayacak doğal gazı önce Halep'e, buradan da Humus iline kadar ulaştırmak ve bu sayede elektrik ihtiyacını karşılamak istediklerini dile getirdi.

Bakan Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki günlerde gazın bu tarafa ihracıyla alakalı törenimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Suriye'nin savaş öncesi dönemde günlük 300-400 bin varil petrol ürettiğine işaret eden Bayraktar, "Gerek yatırım yapılmaması, gerek siyasi karışıklık nedeniyle ve tabii şu anda özellikle bu petrolün işletildiği bölgelerde son derece amatörce, son derece iptidai usullerle buraların işletilmesinden dolayı üretimler ciddi bir şekilde düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki mevcut sahalarda daha profesyonel ve işin tekniğine, uluslararası standartlara uygun şekilde üretim yapılmasını önerdiklerini dile getiren Bakan Bayraktar, "Burada Suriyeli şirketlerle, Avrupalı şirketlerle ortaklıklar söz konusu olabilir. Amerikalı şirketlerle de olabilir. Bu konuda açıkçası ben buraya gelmeden önce 3 yabancı firmanın taleplerini aldım. Onlar bizimle beraber Suriye'de var olmak istediklerini, çalışma yapmak istediklerini ifade ettiler. Bunların şimdi isimlerini söylemiyorum ama dünyaca ünlü büyük firmalar." şeklinde konuştu.

Bayraktar, bu teklifleri Suriyeli meslektaşı Muhammed Beşir ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilettiğini belirterek, "Suriye'nin kaynaklarının Suriye ekonomisine kazandırılması da büyük önem taşıyor. Keza bu, madenlerle ilgili de söylenebilir. Orada da ciddi bir potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ SAHALARI

Bayraktar, mevcut sahaların iyileştirilmesi, rehabilitasyonu ve üretimin artırılmasının yanı sıra yeni sahaların ve rezervlerin keşfiyle alakalı geniş kapsamlı işbirliği önerilerinin bulunduğunu vurguladı.

Bakan Bayraktar, "Dolayısıyla bu, aslında hem kara sahalarını hem de deniz sahalarını içeriyor, onları da kapsıyor. Doğu Akdeniz'deki potansiyel kaynakların araştırılmasıyla alakalı da konular gündemimizde." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği iki ziyarette de yer aldığını anlatan Bayraktar, "(Türkiye'de) Orada takip edilen konuları bir anlamda devamını burada (Şam'da), kendisiyle (Şara ile) tekrar konuşma fırsatı bulduk." dedi.

Suriye ile çok geniş alanlarda işbirliği imkanlarının olduğuna işaret eden Bayraktar, Şara ile yenilenebilir enerji ve jeotermal alanlara giren konuları konuşma fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.