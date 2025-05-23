Türkiye'ye olan borçları nedeniyle iflasın eşiğine geldiler! Hukukçudan kritik uyarı: Tazminat ödemek zorunda kalabilirler

Bulgaristan'ın enerji devi Bulgargaz, BOTAŞ'a olan 88 milyar TL'lik borç yükü altında çöküş sinyalleri veriyor. Konuyla ilgili Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Sermaye Piyasası Hukuku uzmanı ve Antalya Barosu Avukatı Okan Deniz, "Bulgar hükümeti samimi değil" diyerek, Türkiye'nin uluslararası tahkimde tazminat talep edebileceğini belirtti. Bulgar bakanların birbirlerine yönelik sert eleştirileri ise dikkat çekti.

HABER MERKEZİ - Bulgargaz, Türkiye'nin Botaş şirketine olan borçları nedeniyle adeta iflasın eşiğine geldi.

BULGARGAZ İFLASIN EŞİĞİNDE GELDİ

Bulgaristan’dan konuya ilişkin birçok açıklama gelirken, en dikkat çekeni Bulgaristan Enerji Bakanı Stankov tarafından yapılmıştı.

Borç miktarının 220 milyon leva (4 milyar TL) olduğunu belirten Stankov, imzalanan "al ya da öde" sözleşmesinin Bulgaristan'ı büyük bir mali krize soktuğunu ve bu anlaşmanın şirketin iflasını hızlandıracağını vurguladı.

Bulgar Bakan Stankov, ayrıca 4 milyar levayı (88 milyar Türk lirası) aşan tutarın tamamı ödenmediği sürece sözleşmede fesih maddesinin bulunmadığını söyledi.

BAKANLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞTI

“Bu kadar büyük zarara neden olan bir sözleşmenin imzalanması gibi tarihî bir saçmalık çok nadiren görülür” diyen eski Enerji Bakanı Alexander Nikolov, “Bulgargaz”ın 2023 yılına ait finansal raporlarında bu sözleşmenin kullanılıp kullanılmadığına dair verilerin net şekilde görüldüğünü söyledi.

Nikolov’a göre, şirket Eylül 2022’den bu yana hızla pazar payı kaybediyor ve büyük zararlar yazıyor; fiilen iflas etmiş durumda.

"BULGAR HÜKÜMETİNDEN TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR"

Sermaye Piyasası Hukuku alanında çalışmalar yapan Antalya Barosu Avukatı Okan Deniz, Türkiyegazatesi.com.tr’ye söz konusu konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bulgargaz’ın BOTAŞ’a olan borcu ödememesi halinde gerçekleşebilecek senaryolar üzerine konuşan Deniz, “Bulgargaz’ın ödememe yapmaması halinde, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Türk hükümetimiz, ICC (uluslararası tahkim mahkemesine) başvurarak şimdiye kadar yapmış olduğu iletim hattı maliyetini, Bulgargaz’a gönderilen LNG ve Doğalgaz’ın bedelini hem Bulgargaz’dan hemde Bulgar hükümetinden tazminat olarak talep edebilir” dedi.

Deniz, “Tahkim’de yapılacak yargılamada hükümetimizin davayı kazanması yüksek ihtimal. Uyuşmazlık karara çıkmadan Bulgargaz şirketi iflas etse bile Bulgar hükümeti belirlenecek tazminatı ödemekle karşı karşıya kalacaktır” diye ekledi.

"BULGAR HÜKÜMETİ SAMİMİ DEĞİL"

“Bulgar hükümeti samimi değil” diyen Deniz, sözlerine şu ifadeleri ekledi: