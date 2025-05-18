Türkiye'ye 88 milyar TL ödemek zorunda kalabilirler! Bulgaristan mali krize sürükleniyor, BOTAŞ'a olan borç ödenemiyor

Bulgargaz, Türkiye'nin Botaş şirketine olan dev borçları iflasın eşiğinde. Bulgaristan Enerji Bakanı Stankov, daha önce söz konusu borcun Bulgaristan'ı mali krize sürüklediğini söylemişti. Stankov, yeni açıklamasında 4 milyar levayı (88 milyar Türk lirası) aşan tutarın tamamı ödenmediği sürece sözleşmede fesih maddesinin bulunmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ - Bulgargaz, Türkiye'nin Botaş şirketine olan dev borçları nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

Bulgaristan Enerji Bakanı Stankov, imzalanan "al ya da öde" sözleşmesinin Bulgaristan'ı büyük bir mali krize soktuğunu ve bu anlaşmanın şirketin iflasını hızlandıracağını vurguladı. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz işbirliğini öngören anlaşma 2023 yılının ocak ayında imzalanmıştı.

BULGARİSTAN TARAFINDAN YENİ AÇIKLAMA

Bulgaristan merkezli haber sitesi BGNES’in haberine göre, Enerji Bakanı Jeço Stankov, Türk doğal gaz şirketi “Botaş” ile imzalanan sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bulgargaz”, fiyat farkı nedeniyle “Botaş” ile yaptığı sözleşme kapsamında yıl sonuna kadar 20 milyon leva daha fazla ödemek zorunda kalacak” sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından atanan Gılıb Donev’in geçici hükümeti döneminde Bulgaristan, Türk şirketi “Botaş” ile Türk sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri aracılığıyla mavi yakıt almak için 13 yıllık süre ile bedeli 2,2 milyar dolar olan sözleşme imzaladı. Belgeye göre Bulgaristan’ın tam kapasite doğal gaz kullanmadan her gün 1 milyon leva ödemesi gerekiyor.

88 MİLYAR TL ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRLER

Jeço Stankov, “Botaş” ile sözleşme şartlarının yeniden müzakere edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadığını belirterek, “Bu sözleşme, kullanmadığımız bir hizmet için maliyetler biriktiriyor” ifadelerini kullandı ve bugün veya önümüzdeki 13 yıl içinde buna ihtiyacımız olmadığını belirtti.

Enerji Bakanı, 4 milyar levayı (88 milyar Türk lirası) aşan tutarın tamamı ödenmediği sürece sözleşmede fesih maddesinin bulunmadığını söyledi.

ESKİ ENERJİ BAKANI ATEŞ PÜSKÜRTMÜŞTÜ

“Bu kadar büyük zarara neden olan bir sözleşmenin imzalanması gibi tarihî bir saçmalık çok nadiren görülür” diyen eski Enerji Bakanı Alexander Nikolov, “Bulgargaz”ın 2023 yılına ait finansal raporlarında bu sözleşmenin kullanılıp kullanılmadığına dair verilerin net şekilde görüldüğünü söyledi.

Nikolov’a göre, şirket Eylül 2022’den bu yana hızla pazar payı kaybediyor ve büyük zararlar yazıyor; fiilen iflas etmiş durumda.

"TÜRK TARAFI KURURSUZ"

"Üç aylık bir siyasi ufka sahip birinin, meclise danışmadan 169 aylık bir sözleşmeye nasıl imza attığı anlaşılır gibi değil. Parlamenter bir cumhuriyette, yetki sürenin 60 katı boyunca karar alıyorsun" diyen Nikolov, parlamentoya çağrıldığında ne zaman istenirse geleceğini ve kendi döneminde geride hangi verileri bıraktığını açıkça anlatabileceğini söyledi.

Nikolov ayrıca, “BOTAŞ” ile yapılan sözleşmedeki zararların “Bulgargaz” finansal tablolarında dış hizmetler kalemine nasıl yansıtıldığını da sordu.

Bu sözleşmenin etkilerinin uzun vadede ödeneceğini belirten Nikolov, “Bulgaristan'a zarar verirsen, Avrupa’ya da zarar verirsin” diyerek Bulgar kurumlarının yetersiz kaldığı noktada Avrupa kurumlarının devreye girdiğini ve kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorduğunu ifade etti.